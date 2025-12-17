PRI Jalisco respalda presupuesto estatal para 2026

Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco, respaldó el Presupuesto de Egresos aprobado para 2026 por el Congreso local, en cuya votación la bancada tricolor votó a favor.

La dirigente resaltó que los planteamientos hechos por parte de la fracción parlamentaria del PRI, conformada por las diputadas Cuquis Camarena y Alondra Fausto, así como el legislador Aurelio Fonseca, fueron incluidos en la propuesta aprobada.

"Los planteamientos que se hicieron fueron oportunos. Se plantearon temas que tenían que ver con el fortalecimiento del sector agropecuario, se impulsaron temas de jóvenes, temas para mujeres, para los Centros de Justicia para las Mujeres, nos metimos a hacer un planteamiento puntual en los temas de seguridad, educación y sobre todo, de fortalecimiento municipal".

Laura Haro critica apertura de la Línea 4

Por otro lado, la presidenta tricolor estatal criticó la apertura de la línea 4 del Tren Ligero al asegurar que aún hay pendientes en el proyecto, como los elevadores, falta de infraestructura para personas con discapacidad, entre otras acciones pendientes.

"El modelo de la Línea 4 es un modelo de deuda, de opacidad, de ineficiencia, donde por andar a las prisas, a la corre y corre, y que, además, unos luego no alcanzaron a subirse al tren, por andar a la corre y corre, se inaugura, se hace un anuncio de funcionamiento de esta Línea 4 donde lo que hemos estado viendo es que no están funcionando los elevadores, un desastre para las personas con discapacidad, para las personas de la tercera edad, no está interconectada".

Acusó que falta conectividad con otras vías del tren ligero, al señalar que no hay conexión con las líneas 1, 2 o 3.

Laura Haro reclamó nuevamente el proyecto del sistema BRT de electromovilidad que están construyendo en la Carretera a Chapala, al recordar que la propuesta original era un tren eléctrico y no un sistema similar al Macrobús o Peribús.

