El operativo a contraflujo que se instala durante las mañanas en la avenida López Mateos, de Palomar a la avenida Tizoc, quedará suspendido a partir del próximo lunes 22 de diciembre , siendo el viernes 19 el último día en que se instale.

Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad del Estado, quien recordó que este dispositivo implementado por la Policía Vial opera a la par del calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, contemplando el periodo vacacional como suspensión del operativo.

En este sentido, el calendario de la SEP refiere que el periodo de vacaciones de invierno para las y los estudiantes de educación básica inicia precisamente este viernes 19 de diciembre, regresando a clases el próximo 12 de enero.

De esta forma, sería entonces el lunes 12 de enero cuando se esté reinstalando el operativo a contraflujo, que opera entre las 6:00 y las 8:30 horas de la mañana.

Se recomienda a la ciudadanía en general que considere esta suspensión del operativo para que prevea con antelación sus traslados y evite retrasos para llegar a tiempo a sus destinos.

De acuerdo con las mediciones de la Policía Vial, este dispositivo que opera en ocho kilómetros del Sur al Norte de la ciudad, representa un ahorro de tiempo en los traslados de las personas de hasta 30 minutos.

MV