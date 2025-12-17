El pasado 15 de diciembre, se llevó a cabo la inauguración oficial de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco. Este transporte apoyará a miles de jaliscienses que viven en Tlajomulco con su traslado. A continuación te decimos cuáles serán los costos de la Línea 4, así como sus estaciones, horarios y rutas alimentadoras.El costo del pasaje para abordar la Línea 4 al igual que la Línea 1, 2 y 3 será de 9.50 pesos. Cabe destacar que los primeros 15 días después de su inauguración el acceso al tren será gratuito.Respecto a las rutas alimentadoras que aproximan a los usuarios a la Línea 4 del tren ligero son:Son 9 en total las estaciones con las que contará la Línea 4 y recorrerán en un aproximado de 35 minutos. A continuación, te decimos cuales son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS