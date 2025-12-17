El pasado 15 de diciembre, se llevó a cabo la inauguración oficial de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco. Este transporte apoyará a miles de jaliscienses que viven en Tlajomulco con su traslado. A continuación te decimos cuáles serán los costos de la Línea 4, así como sus estaciones, horarios y rutas alimentadoras.

¿Qué costo tendrá el pasaje de la Línea 4?

El costo del pasaje para abordar la Línea 4 al igual que la Línea 1, 2 y 3 será de 9.50 pesos. Cabe destacar que los primeros 15 días después de su inauguración el acceso al tren será gratuito.

¿Con qué ruta alimentadoras contará la Línea 4?

Respecto a las rutas alimentadoras que aproximan a los usuarios a la Línea 4 del tren ligero son:

Alimentadora A01 - Partirá del Centro de Tlajomulco y conectará a la plaza principal

Alimentadora A02 - De Tlajomulco Centro al fraccionamiento Renaceres

Alimentadora A03 - De la estación Concepción del Valle a Chulavista

Alimentadora A04 - De la estación Real del Valle a la zona de Arvento

Alimentadora A05 - De la estación Jalisco 200 Años a los Dos Templos, en Guadalajara

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 4?

Son 9 en total las estaciones con las que contará la Línea 4 y recorrerán en un aproximado de 35 minutos. A continuación, te decimos cuales son:

Tlajomulco Centro

CUTLAJO

Lomas del Sur

El Cuervo

Concepción del Valle

Real del Valle

Jalisco 200 Años

Acueducto

Las Juntas (Esta última, conectará a los ciudadanos con Mi Macro Calzada)

