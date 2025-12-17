Temblor HOY: Se registra actividad sísmica al sur del Área Metropolitana de Guadalajara

Durante las últimas horas se ha detectado actividad sísmica en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). En un comunicado difundido la mañana de este miércoles 17 de diciembre, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se registraron seis temblores en la zona, principalmente en las inmediaciones de los municipios de Teocuitatlán de Corona y Zacoalco de Torres.

El análisis técnico arrojó que estos eventos se presentan en una zona con antecedentes históricos de sismicidad, asociada al sistema de grábenes que se extiende desde Colima hasta la metrópoli y de Chapala hacia Tepic.

Hasta el último reporte no se había reportado percepción de los sismos entre la población ni afectaciones o daños, no obstante, la unidad indicó que sus áreas científicas y de operación mantienen un monitoreo permanente.

Además, la Comandancia Regional de Ciudad Guzmán y El Grullo realizó un monitoreo preventivo y coordinación con las unidades municipales cercanas a los epicentros.

Especialistas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco señalan que este tipo de eventos forman parte de la dinámica natural del territorio; sin embargo, se continuará con la vigilancia constante y la coordinación interinstitucional para informar oportunamente cualquier cambio relevante.

Con información de Jalisco Alerta

