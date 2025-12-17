Renovación de carreteras estatales, al 80%

La renovación de la red carretera de Jalisco registra un avance del 80% en lo que va del año, según confirmó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado (SIOP) durante una rueda de prensa.

David Zamora, titular de la SIOP, señaló que prácticamente se está interviniendo toda la red carretera estatal con el objetivo de mantenerla en buenas condiciones para el tránsito vehicular.

“Lo que se está interviniendo en el esquema de conservación periódica son 3 mil kilómetros. La red tiene 4 mil 500; los mil 500 restantes se atienden con conservación rutinaria, que es prácticamente bacheo y riego de sello”, explicó.

El funcionario estatal destacó que se trabaja en ambos conceptos, no únicamente en la conservación periódica, sino en la atención integral de toda la red estatal.

Entre las carreteras que actualmente se encuentran en intervención están la 304 Jalostotitlán; la 314 de Tepatitlán de Morelos; tramos de las vías Jocotepec–Chapala y Chapala–Mezcala; el Circuito Metropolitano Sur, con un avance del 90%; la carretera 139 San Martín de las Flores, con 98% de avance; así como la carretera 124, también con 98%, cuyo recorrido incluye el Parque Montenegro, en El Salto, entre otras.

La inversión en estos trabajos será de 24 mil millones de pesos

Respecto a las vías federales, Zamora indicó que se espera que la Federación atienda la red carretera que le corresponde, ante los reclamos de diversos sectores por el mal estado de estas carreteras en la entidad.

En el caso de la Carretera a Chapala y el Camino Real a Colima, reiteró el compromiso de que ambas vías queden rehabilitadas antes de que concluya este mes. Para la Carretera a Chapala, será en marzo cuando estén listas las estaciones y las obras pendientes del sistema de transporte público BRT que circulará por esta vialidad.

“Estamos trabajando en el túnel de incorporación al Aeropuerto, el túnel de incorporación al Periférico, la construcción de ocho estaciones y diez puentes peatonales. Estos trabajos están programados para concluir a finales de marzo del próximo año”, precisó.

Finalmente, en el caso de la avenida Juan Gil Preciado, se espera concluir la primera etapa de intervención antes de que finalice el año.

