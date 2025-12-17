El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez, reconoció que están analizando la posibilidad de que haya paro de labores en la Línea 4 del Tren Ligero , debido a los ajustes que requieren llevar a cabo en las estaciones del sistema de transporte.

Esto se debe al inicio de operaciones del sistema de transporte, el cual el pasado lunes comenzó a trasladar usuarios desde el sur de la ciudad.

"En eso estamos, porque en la mesa que tenemos instalada, nos dicen que para hacer algunos ajustes de ingresos a las estaciones y una serie de cosas, se necesitan momentos en los que no esté pasando el tren porque puede pasar algún accidente. Entonces, si se necesitara, en la siguiente semana tendríamos que ver cómo se define si es solo para algunas estaciones, si es en general, pero sí hace falta en algunos momentos paros totales para poder continuar acomodando el tema de los ingresos".

El edil señaló, que aún hay pendientes en el proyecto de la Línea 4, pero de igual forma se requirió iniciar con las operaciones para implementar distintas acciones, entre ellas, el análisis del paro de labores del tren.

"La mayoría son de obras que nos hacen falta o que se van a complementar, por eso decirles que estemos tranquilos, precisamente se arrancó de esta manera para que pudiéramos meterle énfasis".

Velázquez detalló, que harán un recorrido en las rutas alimentadoras y la Línea 4 para dar a conocer los beneficios del sistema de transporte.

MV