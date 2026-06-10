PRI Jalisco confía en crecimiento tras resultados en Coahuila

Los resultados del PRI en Coahuila son positivos, y podrían ayudar a crecer los votos para este partido político en el próximo proceso electoral del 2027, aseguró Laura Haro, presidenta del PRI Jalisco.

La dirigente dijo que la expectativa como partido es crecer y ganar los 125 municipios, los 20 distritos electorales estatales y los 20 distritos federales.

“Esa es la expectativa del PRI, andamos trabajando. A partir de dos semanas saldremos nuevamente a las regiones. Rresentaremos a los defensores de Jalisco, el PRI está haciendo lo propio”, afirmó.

Laura Haro lanza mensaje a presidentes de otros partidos

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, también envió un mensaje a los presidentes nacionales de los partidos del PAN, Movimiento Ciudadano y otros como el PRD, para hacer un gran bloque opositor frente en el proceso electoral del 2027, ya que es la única forma de poder contender con fuerza y derrotar a Morena.

“Me parece increíble que haya quienes crean que hay una tercera vía y quienes, después de las palizas que han tenido y de perder el registro en Coahuila, sigan creyendo que solos vamos a ganar, únicamente lo único que van a hacer es dividir el voto opositor”, comentó.

“Hay una necesidad; si vamos juntos y construimos este gran bloque opositor PAN, PRI, MC y todos aquellos que estamos en la claridad de que la ruta del país no es la correcta”, añadió.

CORTESÍA

Exhorta a no actuar de forma individual

Explicó que, en Coahuila, partidos como el PAN decidieron ir solos y los resultados para ese partido fueron desastrosos a tal grado de que v an a perder el registro, por lo que es necesario la creación de un bloque opositor.

“Es verdad que yendo separados nos vamos a ser más fuertes. Si el PRI saca a un candidato o candidata por su lado, el PAN por su lado, MC por su lado, si tampoco MORENA gana nada solo, eso hay que entenderlo”, añadió Haro.

Finalmente, dijo que si las dirigencias nacionales del PAN y MC no aceptar la creación del bloque, llamó a los militantes a que sean ellos los que decidan y no los presidentes de los partidos políticos.

CORTESÍA

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