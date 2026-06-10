Impulsan movilidad, mejoramiento urbano y obras públicas con los Martes Comunitarios de Guadalajara

Estudios de impacto de velocidad, implementación de topes, señalética y balizamiento; retiro de vehículos abandonados y limpieza de banquetas, así como labores de mejoramiento urbano y obras públicas son las acciones que más se realizan durante los Martes Comunitarios que emprenden el Gobierno de Guadalajara en las once comunidades de la ciudad , detalló el coordinador de Cuidamos Guadalajara, Marco Oceguera. Desde el inicio de la administración municipal, que arrancó en 2024, se han realizado 66 jornadas con vecinas y vecinos de la capital del Estado.

El funcionario explicó que el 14 por ciento de las intervenciones están enfocadas en movilidad y hacer más seguros los traslados de conductores y peatones. En tanto, cerca del 18 por ciento tiene que ver con mejoramiento urbano, es decir, tapar registros abiertos, pedazos de postes que ya no tienen uso, así como juegos infantiles y otros objetos y mobiliario urbano.

En cuanto a obras públicas, a petición de las y los vecinos, se construyen banquetas, se intervienen calles específicas y se llevan a cabo trabajos en jardines, parques, unidades deportivas y centros culturales o comunitarios. También destacó que la ciudadanía solicita alumbrado público en sus colonias, que va desde instalar luminarias hasta mejorar el grado de luminosidad y el clareo de los árboles para recibir mayor iluminación en las calles. Con los Martes Comunitarios se llega a 141 mil ciudadanos y ciudadanas, aseguró el funcionario.

Diálogo directo y soluciones a la medida

El coordinador destacó los acuerdos que logran con la ciudadanía durante estas jornadas. “A veces es intervenir un espacio que no teníamos contemplado […]. El martes pasado nos hicieron observación de una unidad deportiva y lo que nos piden es mejorar la seguridad. Lo que se propuso fue llegar a un acuerdo de una mesa de trabajo entre los usuarios de la unidad deportiva y Comisaría para poder ver y ser más exactos en el momento que se requiera el patrullaje y la vigilancia”.

“Siempre estamos generando propuestas como, por ejemplo, la utilización de espacios para iniciativas vecinales. También hemos llegado a acuerdos de intervención de unidades deportivas y de parques que nos han pedido. Nosotros tratamos de traer algunos diagnósticos, pero siempre estamos abiertos a lo que las personas no van solicitando”, agregó.

Beneficios mundialistas para los barrios

Durante el pasado Martes Comunitario, llevado a cabo en la colonia Quinta Velarde, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció la rehabilitación de banquetas y adelantó que parte de la derrama económica estimada que dejará el Mundial en la ciudad será destinada a obras de infraestructura de la colonia. Además, se establecieron acuerdos para atender las demandas vecinales, como operativos de movilidad para impedir que vehículos ocupen banquetas, reforzamiento de patrullajes y del chat vecinal, atención a arbolado crítico en la zona y el retiro de automóviles abandonados.

Oceguera recalcó que cada vez más personas se familiarizan con las jornadas y se organizan en sus colonias para entregar oficios y propuestas. De igual forma, personal del Ayuntamiento hace visitas domiciliarias y las y los tapatíos los reciben y les hacen observaciones. Uno de los éxitos de los Martes Comunitarios, aseguró, es que las y los vecinos se escuchan entre ellos y entienden diferentes perspectivas de los problemas.

Los seguimientos de las propuestas se realizan con los liderazgos de cada colonia, a través de un calendario donde se hace un “marcaje” sobre los avances de cada uno de los acuerdos, subrayó.

“Los Martes es (hacer ver) que es un Gobierno más cercano, que no necesitan hacer oficios, darse la vuelta, en este caso, a las dependencias, aunque siguen abiertas y atentas a atender las distintas necesidades. Pero esta es la manera en la que nosotros podemos llegar y ser más efectivos y oportunos en el servicio. Muchas de las solicitudes que nos hacen en menos de una semana se empiezan a hacer o se terminan. Hay cosas que tienen que ver con proyectos, con presupuestos, con estudios de impacto, que esos nos tardan un poquito (más) por el tema técnico que requiere, pero el objetivo es ser un Gobierno cercano y construir un ejercicio de corresponsabilidad entre los vecinos y el gobierno para buscar cuáles son las soluciones”, enfatizó el funcionario.

NG