Colombia declara en la ONU que 'ningún país debe ser bloqueado, ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela' (VIDEO)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que ningún país debería ser sometido a bloqueos económicos o políticos, al tiempo que aprovechó su intervención para reiterar que abandonará la presidencia cuando concluya su mandato en agosto próximo.

Durante una sesión dedicada a la búsqueda de soluciones para los conflictos en Medio Oriente, Petro sostuvo que las sanciones y restricciones impuestas a diversas naciones contribuyen a incrementar las tensiones internacionales y terminan afectando directamente a las poblaciones.

"Ningún pueblo debe ser bloqueado", afirmó el mandatario colombiano al mencionar a países como Irán, Cuba y Venezuela, además de varias naciones del Golfo Pérsico. Según su postura, este tipo de medidas suelen alimentar la confrontación entre Estados y dificultan la construcción de soluciones diplomáticas.

El debate fue organizado por Colombia en el marco de su presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de junio, una responsabilidad que permitió al gobierno colombiano encabezar las discusiones sobre los desafíos de seguridad y estabilidad en Medio Oriente.

Petro insiste en el diálogo entre civilizaciones

En su intervención, el mandatario respondió a cuestionamientos formulados por representantes de EU respecto a declaraciones previas sobre los conflictos que actualmente afectan a la región.

Petro defendió la necesidad de fortalecer el diálogo entre distintas culturas y sistemas políticos como vía para resolver disputas internacionales, y advirtió sobre los riesgos de promover visiones que dividan al mundo entre civilizaciones supuestamente incompatibles.

Asimismo, sostuvo que ninguna nación o cultura debe ser considerada intrínsecamente peligrosa o superior a otra, al tiempo que llamó a impulsar mecanismos de cooperación internacional que reduzcan los riesgos de nuevas confrontaciones.

El presidente colombiano también reiteró su postura sobre el desarme nuclear, señalando que cualquier esfuerzo para limitar este tipo de armamento debe aplicarse de manera universal y no únicamente a determinados países.

Habla sobre el final de su gobierno

Además de abordar asuntos de política internacional, Petro aprovechó su participación ante el Consejo para referirse al proceso político que atraviesa Colombia de cara a las elecciones presidenciales.

Ante las versiones que apuntan a una posible permanencia en el poder más allá de los límites establecidos por la Constitución, el mandatario aseguró que dejará el cargo cuando concluya oficialmente su administración.

"El día final de mi mandato saldré", expresó durante su discurso, añadiendo que después del 7 de agosto dejará de ejercer como presidente para regresar a su condición de ciudadano colombiano.

La declaración ocurre en un contexto marcado por la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, en la que se definirá quién sucederá a Petro al frente del gobierno colombiano.

Críticas a Trump y preocupación por la inteligencia artificial

Durante su intervención, el mandatario también cuestionó al presidente estadounidense, Donald Trump, por su respaldo a uno de los candidatos presidenciales colombianos, una postura que consideró una injerencia en los asuntos internos de su país.

Petro condenó además los episodios de violencia registrados durante el actual proceso electoral, aunque destacó que la contienda ha transcurrido en términos generales de manera pacífica.

Finalmente, expresó preocupación por el creciente impacto de la inteligencia artificial en los procesos democráticos, especialmente cuando estas tecnologías se encuentran concentradas en manos de unos cuantos actores con capacidad para influir en la información y la opinión pública.

La participación del presidente colombiano en la ONU estuvo marcada tanto por sus llamados a reducir las tensiones internacionales mediante el diálogo como por sus mensajes dirigidos al escenario político interno de Colombia, en un momento decisivo para el futuro del país sudamericano.

TG