El PAN Jalisco anunció una propuesta de iniciativa de ley de protección a la maternidad. El objetivo de la propuesta es garantizar apoyos económicos y de salud para las mujeres en etapa de gestación, así como para el bebé cuando nazca.

Julio Hurtado habla sobre la propuesta

El coordinador panista en el Congreso local, Julio Hurtado, asegura que se debe garantizar la protección de las madres jaliscienses mediante la garantía en la atención médica, pero también que haya protección contra la posible discriminación laboral por el hecho de ser madres y que haya un acompañamiento para la crianza de los bebés.

"Una garantía de atención médica y atención psicológica, la protección contra la discriminación laboral y el acompañamiento para la crianza. Esto implica, además de la cobertura universal de salud y psicológica para la madre durante el proceso de embarazo, también un apoyo económico mensual equivalente a 15 días de salario mínimo durante todo el proceso de embarazo, es decir, durante los 9 meses que está en el periodo de embarazo, la mujer contará con este apoyo económico y hasta un año después de haber dado a luz".

El apoyo sería por hasta 5 mil pesos mensuales en lo que dura el embarazo y la etapa posterior al nacimiento del bebé.

El objetivo es garantizar la protección y alimentación del bebé en su primera etapa de crecimiento.

"Que el Estado entregue recursos porque recursos los hay, luego los andan despilfarrando en programas electoreros y programas que no tienen ningún trasfondo", acusó el coordinador panista.

Dirigente del PAN en Jalisco respalda iniciativa

Juan Pablo Colín, dirigente del PAN en Jalisco, aseguró que el núcleo de la familia es la madre, por lo que llama a que se debe procurar el papel que le corresponde en las vidas público, familiar y social.

Y apuesta con que el PAN pueda impulsar que haya un respaldo en favor de quienes prioricen la vida, resaltando que se busca que haya protección para las madres jaliscienses.

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OB