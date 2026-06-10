Cuatro de cada cinco tapatíos seguirán el Mundial por televisión en su hogar, revela encuesta

En el hogar, con familiares y amigos y destinando la mayor parte de las compras a alimentos y licores es cómo los tapatíos vivirán el Mundial 2026, revela un estudio de comportamiento realizado por la empresa Datalink . La encuesta, realizada entre octubre y noviembre de 2025 a mil 200 habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, arrojó que cuatro de cada cinco tapatías y tapatíos seguirán la justa deportiva a través de su televisor , seguido de internet y otros medios audiovisuales.

El estudio se realizó en los nueve municipios del área conurbada, con mayor participación de Zapopan y Guadalajara. Se entrevistó a personas desde los 18 hasta más de 55 años, de los cuales siete de cada 10 aseguraron que no asistirán a un bar o un restaurante para ver los partidos del Mundial; el 15.1 por ciento, alrededor de 180 personas, afirmaron que sí acudirían a alguno de estos establecimientos.

En tanto, alrededor de 876 personas señalaron que consumirán y realizarán sus compras en negocios locales y/o tradicionales de la ciudad, aunque más de mil consideraron que el Mundial no les traerá beneficios económicos ; el resto anotó que podría ser positivo, pues cuentan con un negocio, son comerciantes o estiman que la derrama económica para la metrópoli será buena.

Asimismo, siete de cada 10 no comprará ningún souvenir del Mundial y alrededor de 744 personas consideran que el desempeño de la Selección Nacional será igual al de pasadas ediciones del torneo.

Destacan condiciones del Estadio Guadalajara para el Mundial

Por otro lado, la empresa realizó otra encuesta a personas que asistieron a los partidos de Chivas vs Atlas, Chivas vs Mazatlán y México vs Ecuador en el Estadio Guadalajara y el estudio arrojo que cerca de la totalidad de entrevistados, 518, consideran que el recinto cumple con las expectativas para recibir la justa mundialista.

Esta encuesta coincide con la pasada al evidenciar que la gran mayoría de tapatías y tapatíos verán los partidos del Mundial por televisión, aunque difiere en cuanto a que cerca de seis de cada 10 asistentes al estadio acudirán a algún bar o restaurante durante la justa deportiva. Además, la mayoría comprará souvenirs y da mayor preferencia a cadenas nacionales e internacionales y plataformas digitales para realizar la mayoría de sus compras, aunque también privilegian los negocios locales y/o tradicionales.

Movilidad rumbo a la sede

En cuanto al transporte público, el 22 por ciento refirió que las unidades de Mi Macro Periférico suelen ir llenas y el 8.3 por ciento que la distancia es larga entre la parada y el inmueble. Sin embargo, la gran mayoría, seis de cada 10, comentó que no enfrenta dificultades para llegar al estadio por este método de movilidad.

NG