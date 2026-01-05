Lunes, 05 de Enero 2026

PRI Jalisco anuncia acciones contra alza en tarifa del transporte público

Funcionarios del partido exigen la comparecencia del secretario de Transporte, Diego Monraz ante el Congreso de Jalisco y que Pablo Lemus vete el alza

Por: Marck Hernández

Las acciones en contra del aumento al precio del transporte fueron anunciadas por la funcionaria Laura Haro. EL INFORMADOR / M. Hernández

La dirigencia del PRI en Jalisco encabezada por Laura Haro anunció una serie de acciones para frenar el alza a la tarifa del transporte público, que pasará de costar 9.50 a 14 pesos a partir del 1 de abril.

La dirigente estatal priísta señaló que, entre las acciones, estará el interponer un amparo para evitar el tarifazo, el cual entrará en vigor a partir del 1 de abril, según lo que comentó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

"Vamos a promover, como lo hemos hecho, un amparo colectivo para frenar, cuando suceda, esta alza. Vamos a promover un amparo y por supuesto, saldremos a las calles a acompañar a la ciudadanía, sobre todo, a emprender acciones contundentes, al igual que el sinfín de quejas que, estamos convencidos, reuniremos ante la Comisión de Derechos Humanos".

El amparo será analizado en las próximas semanas para determinar el recurso legal para evitar el alza en el costo del transporte público.

Otras acciones del PRI Jalisco

Otras acciones a implementarse por parte de los priístas jaliscienses serán llevar a cabo un recorrido en la línea 4 del Tren Ligero para conocer sus deficiencias; también exigen la comparecencia del secretario de Transporte, Diego Monraz ante el Congreso de Jalisco y que el gobernador Pablo Lemus vete el alza.

"Nadie estamos de acuerdo más que ellos y sus aliados, los empresarios y culminar al gobernador a que vete esta decisión. Él dijo hace unos años que no se subiría".

La coordinadora del PRI en el Congreso de Jalisco, Cuquis Camarena, también mencionó que, además de exigir la comparecencia del secretario de Transporte, Diego Monraz y del secretario de Hacienda Pública del Estado, Luis García ante el Congreso local, van a exigir a los concesionarios del transporte público que garanticen mejoras en el servicio que prestan a la ciudadanía.

También buscan evitar que se haga uso electoral de la Tarjeta Única Jalisco, que será la única vía para que el transporte público cueste 11 pesos y no 14 por pasaje.

