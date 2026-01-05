Este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan , junto a su esposa Cilia Flores, en el que se celebrará la primera audiencia en contra del mandatario. La comparecencia de este 5 de enero de 2026 es la primera vez que el venezolano se presenta ante la justicia estadounidense, después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el pasado sábado una acusación formal en su contra.

Esta acusación ampliada reitera los cargos contra Maduro, principal acusado por los siguientes cargos:

Conspiración por narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

Conspiración para usar las armas anteriormente mencionadas

La justicia estadounidense llamó a Cilia Flores

Maduro comparecerá a las 12:00 horas, tiempo local, tras haber sido capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado posteriormente a Estados Unidos. Sin embargo, y por primera vez, la acusación incluye a Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano, a quien la Fiscalía señala, según su investigación, por su presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red .

Según los fiscales, su incorporación amplía el alcance del caso y respalda la hipótesis de que el narcotráfico formaba parte de una red organizada desde los niveles más altos del poder venezolano .

La causa está radicada en el Distrito Sur de Nueva York y es instruida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años.

Tras la audiencia inicial, se espera que el tribunal determine los próximos pasos del proceso, incluidas las condiciones de detención y el calendario judicial del caso.

Detalles de la detención

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York.

La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos fueron conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses.

La policía, mientras tanto, mantenía cortadas varias calles en los alrededores durante el operativo de seguridad.

