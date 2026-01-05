Luego de poco más de 48 horas del inicio del mega corte del suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), debido a las obras emprendidas por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), el restablecimiento en el suministro del agua avanza.

Hasta el corte más reciente dado a conocer por el organismo, sumaba ya un avance del 60% en la restitución del servicio de agua potable en las 892 colonias que se vieron impactadas por el mega corte, es decir, cerca de la mitad de colonias de la Metrópoli.

“El restablecimiento del servicio continuará de forma gradual y podrá variar hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de las condiciones operativas y la topografía de cada zona”, refirió el Siapa a través de sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con el Siapa, para apoyar durante el proceso de recuperación del suministro de agua, continúa el abastecimiento mediante cisternas de 10 mil litros instaladas en las colonias topográficamente más altas.

“Todos los depósitos están siendo supervisados y rellenados de acuerdo a las necesidades que se presenten. Te invitamos a hacer un uso responsable del agua”, añadió al respecto el organismo.

El Siapa informó que los trabajos emprendidos, y que concluyeron el mismo sábado por la tarde, forman parte de una intervención preventiva “indispensable para conservar en óptimas condiciones los equipos, prolongar su vida útil y reducir riesgos que podrían comprometer el suministro de agua en el futuro”.

Al respecto, afirmó que esta intervención sustituye a los mantenimientos que tradicionalmente se realizan durante la temporada de Semana Santa, por lo que se espera que el corte que usualmente se lleva a cabo en dicha temporada no se efectúe este 2026.

AO

