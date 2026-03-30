Prevén reforzar campañas de prevención ante fraudes telefónicos y por tiempos compartidos

Debido a que en Jalisco también se han identificado víctimas por fraudes por tiempos compartidos, que han atraído mayor foco desde hace un par de años debido a hechos de inseguridad registrados en la entidad y a designaciones recientes por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Gobierno de Jalisco afirmó que reforzará las campañas de prevención en la materia.

El coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, aseguró que ya se trabaja en la estrategia que se seguirá desde Jalisco, en coordinación con el C5, para informar a la ciudadanía sobre los tipos de fraudes, especialmente aquellos cometidos por vía telefónica, y cómo prevenirlos.

"Ya estamos trabajando precisamente en el C5 una campaña preventiva para el tema de fraudes, para informar a la ciudadanía por los medios debidos, por parte del Gobierno del Estado. Esa es la invitación que estaremos haciendo para alertarle que tengan cuidado", afirmó el coordinador.

Cuestionado particularmente sobre los fraudes por tiempos compartidos, el coordinador refirió que la campaña será dirigida a los distintos tipos de delitos que se cometen en este sentido.

"Ya lo hemos venido haciendo en cada oportunidad. No nada más para este tipo de fraudes, sino también para la compra de vehículos, para cualquier cantidad de transacciones comerciales de cualquier naturaleza. Pero sí estamos trabajando en algunas campañas, particularmente, para este fin", aseveró Alarcón Estrada.

Personas en Jalisco han denunciado ser víctimas de fraudes por tiempos compartidos

El pasado 11 de marzo, este medio de comunicación dio a conocer que los fraudes por tiempos compartidos no tienen víctimas exclusivamente en Estados Unidos. El país vecino ha alertado, por lo menos desde 2012, de la existencia de este tipo de ilícitos relacionados con el Cártel Nueva Generación (CNG), liderado hasta febrero pasado por Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

La Fiscalía de Jalisco ha reconocido que estos delitos también tienen registro en el Estado, y aunque son relativamente "pocas" las víctimas que lo han denunciado, las afectaciones se acercan a los 70 millones de pesos, considerando solo aquellos casos que sí se hicieron de conocimiento ante las autoridades estatales.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Jalisco, obtenida mediante transparencia, entre enero de 2016 y agosto de 2025, al menos 70 personas denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco haber sido víctimas de este tipo de ilícitos.

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Fue el pasado 19 de febrero cuando el Departamento del Tesoro dio a conocer una nueva designación de empresas y señalados por este tipo de ilícitos, fichando a por lo menos 74 negocios identificados con operaciones en torno al fraude de los tiempos compartidos, de los cuales al menos 49 habrían estado operando o estarían operando desde Jalisco, es decir, alrededor del 66% del total.

Según los reportes de las autoridades estadounidenses, el FBI tenía registrado que, hasta el corte más reciente de 2025, sumaban al menos seis mil víctimas estadounidenses, quienes reportaron a las autoridades pérdidas de más de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, relacionadas con los fraudes en materia de tiempos compartidos cometidos desde México.

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MB

