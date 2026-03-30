El aumento a la tarifa del transporte público autorizada de forma general para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y el interior del estado de Jalisco comenzará a ser vigente a partir del próximo miércoles 1 de abril: será de 11 pesos, y de 5 para estudiantes. Sin embargo, los alumnos deben activar este beneficio; aquí te decimos cómo.

Durante los primeros días de marzo, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, anunció un ajuste a la tarifa de 14 pesos anunciada en diciembre de 2025, garantizando que todos los usuarios en general pagarán 11 pesos.

Previamente, el líder estatal había informado que, luego de que se le expusieran las necesidades de los jóvenes, se decidió que el costo por viaje para los estudiantes, sin importar si están inscritos en instituciones públicas o privadas, será de 5 pesos, asegurando que este monto estará vigente hasta el final de su sexenio.

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La tarifa preferencial aplicará para pagos con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, Mi Pasaje, Yo Jalisco y la credencial de la Universidad de Guadalajara.

Cómo acceder a la tarifa preferencial de 5 pesos en el transporte público si eres estudiante

Para acceder a la tarifa preferencial, es necesario que las y los estudiantes realicen el trámite de activación o refrendo de su descuento. De no hacerlo, tras la entrada en vigor, deberán pagar la tarifa completa hasta que su beneficio quede habilitado.

"El apoyo aplica para estudiantes de educación básica hasta nivel superior y puede utilizarse con distintas tarjetas vigentes, como Mi Pasaje, Yo Jalisco, la Tarjeta Única o la credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara, sin necesidad de contar con una en específico", señaló el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

El trámite se realiza de forma presencial en alguno de los módulos habilitados para el proceso. ESPECIAL

El trámite se realiza de forma presencial en alguno de los módulos habilitados para el proceso. Para validar la información de cada estudiante, se deben presentar los siguientes documentos:

Credencial de estudiante vigente

Constancia de estudios, kardex certificado, comprobante de pago de inscripción o colegiatura correspondiente al periodo escolar en curso

CURP actualizada

Una copia de la INE

Si se es menor de edad, es necesario presentar la identificación oficial del padre, madre o tutor.

Entre los puntos de atención disponibles se encuentran:

San Jacinto

Estación Central Nueva

Expo Ganadera

Unidad López Mateos

Estación de Los Dos Templos

CAT del Valle

Explanada Zapopan Centro

Unidad Administrativa Las Águilas

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A estos se les suman los instalados en Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara, cuya operación se encuentra en pausa por el periodo vacacional.

Con el objetivo de que los estudiantes cuenten con el beneficio cuando regresen a clases, las autoridades informaron que algunos módulos trabajarán en Semana Santa y Pascua: San Jacinto y Explanada de la Estación Zapopan Centro. Estos operarán en un horario de 09:00 a 15:00 horas, con excepción del jueves 2 y viernes 3 de abril, en los que permanecerán cerrados.

El resto de los módulos volverá a partir del 13 de abril, una vez concluido el periodo vacacional.

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MB

