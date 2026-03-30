¿Cuánto cuestan las Placas Vehiculares en Jalisco si no aprovechas el canje gratis hasta mayo?

El proceso de cambio de placas en Jalisco sigue vigente bajo un esquema de prórroga. De acuerdo con El Informador, el trámite gratuito se extendió y ahora puede realizarse hasta el 29 de mayo de 2026, siempre y cuando los automovilistas cumplan con los requisitos, como haber pagado el refrendo 2025.

Durante este periodo, quienes estén al corriente pueden hacer el canje sin pagar por las láminas, lo que representa un ahorro importante. El objetivo de esta medida es facilitar la actualización del padrón vehicular y evitar saturaciones en oficinas recaudadoras.

Este será el costo si dejas pasar la fecha

Aquí está el punto clave: si no aprovechas el canje gratuito antes de que termine la prórroga, el trámite dejará de ser gratis.

El costo de las placas por sí solo ronda los 2,500 pesos.

Sin embargo, el gasto total puede subir hasta cerca de 4,000 pesos, ya que también incluye actualizaciones en el padrón vehicular.

Es decir, dejar pasar el beneficio puede implicar pagar casi el doble de lo que muchos esperaban.

Es un trámite obligatorio

El reemplacamiento aplica para vehículos con diseños antiguos como “Maguey”, “Minerva” o “Gota”, los cuales ya no cumplen con la normativa vigente. Por ello, no realizar el cambio no solo implica un gasto posterior, sino también el riesgo de sanciones al circular.

Con la prórroga vigente hasta mayo, los automovilistas aún están a tiempo de evitar un pago que puede alcanzar los 4 mil pesos. La recomendación de las autoridades es clara: hacer el trámite dentro del periodo gratuito y no dejarlo para después, cuando el costo será inevitable.

¿Cómo acceder a la prórroga para el canje gratuito de placas en 2026?

Para obtener la prórroga que permite sustituir las placas sin costo en 2026, es necesario haber cubierto el refrendo vehicular correspondiente a 2025, contar con el vehículo debidamente inscrito y actualizado en el Padrón Vehicular, y agendar una cita a través del portal oficial para realizar el trámite.

Este beneficio estará vigente del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, y se organiza mediante un calendario basado en la terminación de la placa.

MF