Con un avance físico del 55 por ciento, la construcción de la nueva sede del sistema de videovigilancia C5 Escudo Jalisco en la colonia Providencia prevé que este nuevo centro operativo comience funciones, en su primera etapa, el próximo mes de mayo, de cara a la necesidad de fortalecer la infraestructura de seguridad desde un punto más céntrico de la ciudad, en comparación con su sede en El Palomar.

De acuerdo con el desarrollo de la obra, actualmente se trabaja en la fase estructural, tras haber concluido las etapas iniciales que incluyeron la cimentación del nuevo edificio, que se ubicará sobre la avenida Eulogio Parra, entre Ontario y Montreal, justo detrás de Casa Jalisco.

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Jesús Zamora, subgerente de obra, explicó que la estructuración de esta nueva sede del C5 contempla una ejecución por segmentos dentro del predio, lo que permite avanzar de manera simultánea en distintos frentes y, a su vez, mantener control sobre los tiempos de cada fase para entregar el nuevo edificio en tiempo y forma, pero sin comprometer los estándares de calidad establecidos.

“Hoy la obra tiene un avance del 55% en el proceso constructivo Iniciamos desde las terracerías, cimentación y la estructura. Iniciamos desde el eje 0 hacia el 16, y hoy por hoy, hablando de la estructura, ya la tenemos en un 100% aquí en obra, continuando por ejes en los distintos bloques que compondrán el nuevo edificio”, dijo Jesús Zamora.

El esquema de trabajo implementado en esta construcción se basa en una sectorización del espacio que permite ir construyendo de manera paralela, incluso en interiores, conforme avanza la cimentación. Esta estrategia busca asegurar continuidad en los procesos y optimizar recursos.

A la par, la obra mantiene protocolos de control de calidad que abarcan desde el análisis de materiales hasta la supervisión de cada etapa constructiva, con el objetivo de garantizar que la rapidez en los trabajos no comprometa la seguridad ni la durabilidad de la infraestructura.

“Tenemos un protocolo de calidad en cada una de las actividades que estamos realizando, para que la ciudadanía tenga la plena confianza de que es una obra que cuenta con los mejores estándares de calidad en su ejecución”, añadió el sub gerente de obra.

De acuerdo con Juan Carlos Contreras Vargas, director general del C5 Escudo Urbano Jalisco, en una primera fase de operación, la nueva sede del C5 dará prioridad a la habilitación de su infraestructura tecnológica, incluyendo cuartos eléctricos, sistemas de comunicación y la sala operativa principal, que permitirá concentrar funciones clave para la atención de emergencias y la coordinación interinstitucional.

“Lo que tenemos que tener listo es gran parte del área de tecnologías, el cuarto eléctrico, cuarto de sistemas, todo lo que vamos a recibir aquí en el centro para poder ver las cámaras, utilizar los radios y tener la telefonía al 100%. Esa es una de las principales prioridades. Esto nos va a permitir tener una sala operativa funcionando entre 120 y 150 posiciones de trabajo, donde estaremos Secretaría de Seguridad, Protección Civil, el SAMU, trabajando en coordinación con dependencias federales y municipales”, dijo el director.

El nuevo complejo también contempla la interacción con la iniciativa privada, particularmente con instituciones bancarias, por lo que se prevé que también la Asociación de Bancos tenga una posición en el monitoreo de las cámaras en esta nueva sede, así como la posibilidad de integrar sistemas de videovigilancia externos, lo que ampliará la capacidad de respuesta ante incidentes.

“También estaremos con la iniciativa privada en una interacción con sus cámaras, para que nos puedan integrar a su streaming. Esto, por ejemplo, nos ayudó mucho para que, en todo el año pasado, solo se tuviera un solo hubo un robo a una institución bancaria”, señaló el titular del C5.

Además de la sala operativa, explicó Contreras Vargas, se proyecta habilitar en esta primera etapa áreas estratégicas como la sala de crisis, aunque su conclusión dependerá del avance en la priorización de los sistemas centrales.

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Además, como parte de la Estrategia Nacional impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para frenar y castigar las extorsiones y fraudes, se prevé que, se cuente ya con espacios específicos y más amplios para la atención de delitos como fraudes y extorsiones, en coordinación con las estrategias nacionales y con una mayor integración con instancias federales, y que se denuncian ya a nivel nacional en la línea 089.

“Aquí tendremos que evaluar si ese espacio queda separado o dentro de la misma sala donde se atiende el 911, porque la estrategia nacional nos marca que tenemos que atender mucho en tiempo real y trabajar en coordinación estrecha con la federación. Nosotros debemos ser la contención inicial y la federación darle seguimiento”, explicó Juan Carlos Contreras.

Esta nueva sede responde a las peticiones hechas por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, de contar con una sede más céntrica, que permita la coordinación, incluso física, de todas las autoridades, especialmente en situaciones de crisis, en comparación con su sede de El Palomar, ubicada en la parte alta del fraccionamiento del mismo nombre, al sur de la ciudad.

El proyecto contará con una inversión multianual de seis mil millones de pesos, que incluye la construcción del centro, compra de nuevas cámaras y su mantenimiento. Actualmente, el sistema cuenta con seis mil 938 cámaras, pero con la ampliación se estima llegar a 10 mil 500 en todo el Estado, ampliando la cobertura en 80% de los municipios de la Entidad, lo que equivale a seis millones de personas beneficiadas.

2.-Crecimiento operativo y enfoque en seguridad

La nueva sede del C5 en Providencia no solo implica una ampliación física, sino también un crecimiento en capacidades operativas, lo que incluye la necesidad de incrementar el personal y fortalecer áreas clave como el análisis de información, afirmó en entrevista para EL INFORMADOR , Juan Carlos Contreras Vargas, titular del C5 Escudo Jalisco.

“Estamos buscando crecer la plantilla. Somos 406 elementos actualmente y estamos buscando alcanzar los 500. Pero hay que recordar que el C5 no solamente es el centro de Guadalajara , también tenemos nueve centros regionales que atender, como Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Ameca y Ocotlán”, recordó Contreras Vargas.

En términos tecnológicos, afirmó, el proyecto contempla la expansión de la videovigilancia (incluyendo los arcos carreteros en puntos clave de las vías estatales), la incorporación de inteligencia artificial y el fortalecimiento de sistemas de análisis predictivo.

“Además de duplicar las cámaras, también se contempla la integración de nueva tecnología, trabajar en esquemas de ciberseguridad, el ChatBot Violeta (para atender emergencias en materia de violencia contra las mujeres), zonas seguras con tiendas de conveniencia, y el análisis de información con mapas de calor predictivos. Son tres puntos prioritarios: la videovigilancia, el mantenimiento de los sistemas y el análisis de información”, afirmó Contreras Vargas.

La inversión, que contempla un monto de 6 mil millones de pesos, erogados de manera multianual, forma parte de un plan más amplio que se desarrollará a lo largo del

sexenio, con recursos destinados tanto a infraestructura como a modernización tecnológica, dijo el director.

“Se trata de una inversión de 6 mil millones de pesos en los seis años que dura este gobierno. En esta parte viene la construcción de este nuevo centro, la renovación de los sistemas de trabajo, los sistemas de despacho, la implementación de la inteligencia artificial para la atención de emergencias, el reconocimiento facial, la identificación de vehículos y el reforzamiento de los arcos carreteros”, aseguró Juan Carlos Contreras.

Y, dijo, más allá del contexto del Mundial, donde la ciudad será sede de cuatro partidos de la justa deportiva, la nueva sede está planteada como una infraestructura permanente que fortalecerá la estrategia de seguridad en el estado, con énfasis en la reducción de delitos, la búsqueda de personas y la atención a la violencia contra mujeres y menores.

“El mundial nos está dejando esto como un beneficio para la ciudadanía, pero realmente el centro está enfocado a ser un centro de inteligencia en tres rubros: disminuir los índices delictivos, atender la búsqueda de personas y disminuir la violencia en contra de las mujeres y los niños. Esos tres rubros son los que tenemos como línea”, dijo.

Por último, señaló el director, se prevé que el C5 en Providencia funcione como un nodo central de coordinación para eventos de gran escala y situaciones de emergencia, integrando a distintos niveles de gobierno en una misma plataforma operativa.

“Aquí vamos a poder atender en coordinación con Guadalajara, Zapopan y los municipios eventos de alto impacto, inundaciones, estiaje. No es un capricho, es una necesidad operativa que responde a las necesidades de la ciudadanía”, dijo.

Todo, refirió el titular del C5, sin invadir las calles de las y los vecinos de la colonia Providencia, pues contará con su propio estacionamiento, dado que se trataba de una de las inquietudes principales de las y los colonos de la zona.

3.-Videollamadas y geolocalización: así opera la nueva herramienta del C5 para emergencias

La implementación de videollamadas como parte de la atención del 911 es, para Juan Carlos Contreras, titular del C5 Escudo Jalisco, “una nueva etapa en el uso de herramientas tecnológicas", con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias y reducir los tiempos de atención mediante información visual y geolocalización en tiempo real.

Estas herramientas, ya implementadas por el sistema de videovigilancia estatal, explicó, no sustituyen el proceso tradicional de una llamada de emergencia, y tampoco es obligatorio dar acceso a ellas, sino que se integra como un recurso adicional que puede activarse durante la atención, siempre bajo el consentimiento del ciudadano.

A partir de la llamada inicial al 9-1-1, explicó Contreras Vargas, el personal operativo evalúa si la situación permite solicitar el acceso temporal a una videollamada para conocer más sobre el entorno en el que ocurre la emergencia y, en su caso, orientar a la persona a ubicar con mayor precisión el punto donde se requiere el apoyo, e incluso, sobre cómo puede ayudar mientras llegan las autoridades a atender el hecho.

“La videollamada tiene como primer punto el cuidar los datos de la ciudadanía. Nosotros como C5 no tenemos el acceso a los datos de las personas en tanto ellas no nos permitan ingresar a la videollamada o a su geolocalización. Nosotros vamos a recibir su llamada al 911 ordinaria, y vamos a empezar a entender qué es lo que pasa de su lado para poder documentar el servicio y despacharlo lo más rápido posible a la autoridad que te tiene que atender”, explicó Contreras Vargas como parte del proceso de estas nuevas herramientas.

“Pero en ese inter mi compañero o compañera operadora le podrán preguntar a la persona si las condiciones son favorables, y si puede hacerle una videollamada para orientarle mejor, por ejemplo, en un tema médico, en un tema de protección civil, si está extraviado o en un tema de seguridad, donde me pueda compartir información. Entonces, al preguntarle si me permite enviarle un link para comenzar la videollamada, ahora sí, la persona me va a dar acceso al teléfono, y únicamente cuando esté activa la llamada, una vez que cuelga se acabó mi acceso a su dispositivo”, puntualizó el director.

Uno de los principales alcances de esta herramienta, afirmó, es la posibilidad de ubicar con mayor certeza a las personas que solicitan ayuda, especialmente en zonas donde la referencia visual o la falta de conocimiento del entorno dificulta la localización por parte de los servicios de emergencia.

“Eso me va a permitir, como operador o como operadora, tener una claridad de qué es lo que pasa en el entorno, pero además me va a permitir identificar en dónde se encuentra la persona. Al no tener esta herramienta se perdía muchísimo tiempo, porque, por ejemplo, tardábamos en poder entender a una persona en dónde se encuentra porque no lo sabe. Y siempre su respuesta es ‘es que hay un árbol, hay un camino de tierra, hay una tienda de conveniencia’, pero si en cada esquina hay una tienda, entonces la gente se desespera e incluso le grita al operador, pero no logramos identificar la calle”, señaló Contreras Vargas.

Esta tecnología, además, permite que la persona envíe a la persona operadora del C5 su ubicación por medio del teléfono, y así, saber a ciencia cierta en dónde se encuentra, y de esta forma despachar el servicio a las autoridades de una forma más clara e inmediata.

4.- Videollamadas al 911 tienen sus primeros casos de éxito

El director afirmó que el uso de la videollamada ya ha permitido resolver casos en campo, particularmente en situaciones donde la ubicación es compleja o las condiciones limitan la visibilidad, como ocurrió en un incidente reciente en la Laguna de Chapala, donde la señal compartida desde un dispositivo facilitó la localización de personas en riesgo.

“Esto nos ocurrió recientemente en un caso que tuvimos con unos jóvenes en la Laguna de Chapala, donde quedaron atorados con redes que ahí había. Nos llaman y les preguntamos en dónde estaban y decían que hacia el lado de la isla de los alacranes, pero era oscuro y difícil dar con ellos. Policía del Estado ya estaba navegando tratando de localizarlos, y afortunadamente uno de los dispositivos logra enviar su señal y su ubicación al C5, y fue entonces que le pudimos dar las coordenadas correctas a los compañeros de seguridad. Llegan al sitio y los liberan”, dijo.

Además de la localización, la herramienta permite brindar orientación en tiempo real en situaciones críticas, especialmente en emergencias médicas o de protección civil, donde la intervención inmediata puede marcar la diferencia mientras arriban los cuerpos de auxilio.

“Nosotros hemos entendido ya con esta herramienta, principalmente, algunos casos médicos en temas de paros cardíacos, donde hemos tratado, con la videollamada, poder hacerle señas al ciudadano de qué es lo que tiene que hacer mientras llegan las unidades médicas, como presionar el pecho de la persona, voltearla, manipularla de forma más adecuada en tanto los servicios médicos están acudiendo al lugar. También tuvimos el caso de un incendio en donde pudimos tener imágenes en tiempo real, y con las cuales pudimos orientar a un menor de edad que estaba en una situación peligrosa para que saliera de ella”, señaló Contreras Vargas.

La implementación de esta tecnología dijo, inició como una fase de prueba en diciembre pasado, acompañada de capacitación al personal y despliegue del sistema en los centros regionales, lo que permite ampliar su alcance más allá del área metropolitana, particularmente en zonas donde la cobertura y la referencia geográfica representan un reto, pero cada vez es más utilizada por las y los operadores del C5 Escudo Jalisco gracias a los beneficios ya comentados.

En ese mismo sentido, añadió Juan Carlos Contreras, se trabaja para incorporar otras herramientas tecnológicas complementarias, como sistemas de geolocalización mediante dispositivos móviles que permiten enviar coordenadas incluso en escenarios sin cobertura convencional.

“Esta tecnología, por otra parte, va la mano la tecnología de los iPhone: ahora se está trabajando en el desarrollo por parte de Android, pero el SOS de iPhone cuando no tiene señal ya tiene activo al C5 estatal y nos manda tus coordenadas. Ya tuvimos un caso hacia el Nevado de Colima en donde sin señal, presionan el botón de SOS, nos dan las coordenadas y nos llega una alerta, informamos a Protección Civil y se logra identificar a las personas”, dijo.

La videollamada también puede ser utilizada en situaciones de seguridad, aunque su uso dependerá de las condiciones del entorno y sin poner en riesgo a quien realiza el reporte. En estos casos, la información compartida puede contribuir a la identificación de hechos o personas, como parte del seguimiento operativo.

El acceso a esta herramienta requiere que el usuario cuente con conexión a internet, ya que la videollamada implica el uso de datos móviles, aunque se ha considerado que el consumo es similar al de aplicaciones de uso cotidiano.

“Por ello, más que preguntar las características del equipo, se le pregunta si tiene WiFi o internet, porque necesitamos de sus datos para la videollamada. Es muy poco lo que se consume, prácticamente es como una llamada de videollamada de WhatsApp que no te impacta mucho en tus datos”, explicó Contreras Vargas.

Por otra parte, y como parte del fortalecimiento del sistema a través de la Inteligencia Artificial (IA) también se han implementado mecanismos para reducir el uso indebido del 911, mediante la identificación de números que realizan llamadas falsas y su envío a filas de espera, con el fin de priorizar las emergencias reales.

“Tenemos casos en donde ya hemos logrado con la tecnología dejar en fila aquellos números que están haciendo mal uso del 911. No podemos cancelar el número por derechos humanos, pero sí podemos dejarlo en cola y hasta que el sistema diga que hay espacio, entra la llamada. Hay que cuidar el 911 porque ponemos en riesgo otras vidas”, dijo.

Así, la incorporación de estas herramientas forma parte de una estrategia más amplia de modernización tecnológica que busca equiparar al estado con estándares internacionales en materia de atención de emergencias, con sistemas que ya operan en otras ciudades del mundo, afirmó Contreras Vargas.

“Esta es una instrucción del gobernador, Pablo Lemus, de traer la mejor tecnología a Jalisco. La videollamada ya se aplica en ciudades de primer mundo y aquí no la teníamos. Ya no hablamos solamente de cámaras o lectores de matrículas, hablamos

de telefonía que identifica números de broma y de una videollamada que nos permite tener acceso a tu teléfono durante la llamada. Es el comienzo de este equipamiento que tenemos en conjunto con nueva infraestructura y tecnología”, finalizó el titular del sistema de videovigilancia C5 Escudo Jalisco.

Finalmente, el uso de la videollamada se plantea como una herramienta que busca generar mayor confianza en la ciudadanía, al tiempo que fortalece la capacidad de respuesta de las autoridades, siempre bajo un esquema de resguardo de la información personal.

“Estamos en una fase en la que ya estamos al 100% y ahora lo que sigue es difundirlo para que la gente tenga la confianza de usarlo, que tenga la confianza de que vamos a cuidar su información, pero sobre todo que vamos a ser más eficientes para atender sus emergencias”, concluyó.

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