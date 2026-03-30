Los contribuyentes que pagaron su refrendo vehicular 2025 en ese mismo año aún pueden acceder a la prórroga para el cambio de placas gratuito; sin embargo, de no aprovecharla, tendrán que asumir el costo del trámite. En este contexto, aquí te decimos cuánto tendrían que pagar.

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Jalisco, a través del Servicio Estatal Tributario (SET), dio a conocer la decisión de ampliar la prórroga para el cambio gratuito de láminas por dos meses más, fijando la fecha límite para el próximo 29 de mayo.

Cabe recordar que el cambio de placas es obligatorio para los vehículos que cuenten con los diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota", puesto que estos no cumplen con la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

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Cambio de placas en Jalisco: cuánto tendrás que pagar si no aprovechas la prórroga

La Secretaría de Hacienda Pública exhortó a los contribuyentes a no dejar el trámite para el último momento, pues, una vez concluida la nueva extensión, este tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos.

Esto se debe a que el procedimiento no implica solo el pago de las láminas —que cuestan alrededor de 2 mil 500 pesos—, sino también modificaciones en el Padrón Vehicular.

Cabe recordar que los vehículos que circulen con placas vencidas podrán ser sujetos a sanciones, como multas, las cuales serán aplicadas por oficiales de la Policía Vial del Estado conforme a la normativa vigente.

"Como parte de esta medida, la Secretaría de la Hacienda Pública reitera el llamado a las y los contribuyentes que cumplen con los requisitos a aprovechar este periodo adicional y realizar el canje gratuito dentro del nuevo plazo, a fin de evitar ser sujetos a sanciones" , insistió la dependencia.

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¿Cómo hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

Para llevar a cabo el procedimiento, es necesario acudir de forma directa a alguna de las 135 oficinas recaudadoras que se encuentran en el estado con los siguientes documentos:

Pago de refrendo 2025, realizado durante ese mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas; es decir, las placas sujetas a cambio son Minerva, Gota o Maguey.

Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de verificación: aprobado o no aprobado.

Horarios de oficinas para el cambio de placas en Jalisco

Para efectuar el trámite en el Área Metropolitana de Guadalajara, se puede acudir en los horarios habituales de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

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MB

