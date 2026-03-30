IDEFT y CEPRIJA firman convenio para fortalecer la capacitación laboral en Jalisco

Con el objetivo de reducir la brecha entre la formación académica y las exigencias del mercado laboral, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) formalizó un convenio de colaboración con el Centro de Preparación Integral en Materia Jurídica y Administrativa, A.C. (CEPRIJA).

El acuerdo, encabezado por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, establece las bases para desarrollar de manera conjunta programas de capacitación, actualización y certificación enfocados en áreas clave como el derecho y la administración.

Esta alianza busca responder a las demandas actuales del entorno laboral mediante una preparación más sólida y alineada con las necesidades del sector productivo y de servicios, con la intención de mejorar las oportunidades de empleo y el desarrollo profesional de la población.

Buscan alinear la formación con las necesidades del mercado laboral

Durante el acto protocolario, autoridades de ambas instituciones coincidieron en la importancia de generar sinergias entre organismos educativos y especializados, al considerarlas una vía efectiva para elevar la calidad de la formación y contribuir al crecimiento económico y social de Jalisco.

Por parte de CEPRIJA participaron su rectora, Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez; el presidente del Consejo Directivo, Federico Hernández Corona; y el representante legal, Federico Emmanuel Hernández Ventura, así como integrantes de las áreas académicas, administrativas y de vinculación.

En representación del IDEFT acudieron, además de su director general, funcionarios de distintas áreas estratégicas, entre ellos Pablo García Arias, director de Vinculación; José María Ceballos Cruz, director de Técnica Académica; y Felipe Reyes Rivas, director de la Unidad Guadalajara.

Este convenio forma parte de la estrategia del Gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, para fortalecer la capacitación para el trabajo como un eje del desarrollo estatal. Asimismo, se alinea con la visión del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien ha impulsado la vinculación institucional como una herramienta para ampliar el alcance y la calidad de los servicios educativos.

Con esta acción, el IDEFT busca consolidarse como una institución clave en la formación de talento competitivo, al tiempo que amplía las oportunidades de aprendizaje para la ciudadanía y contribuye a un estado más productivo.

YC