Como si se tratara de una tarde casual del temporal, distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara registraron la caída de granizo como parte de la lluvia ocurrida la tarde de este lunes.

Alrededor de la una de la tarde, diversos puntos de la ciudad registraron intensa nubosidad, lo que llevó a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) a emitir, a través de la plataforma “Jalisco Alerta”, un aviso por riesgo de lluvia en zonas que van de Tesistán a Cajititlán y de Zapotlanejo a Buena Vista.

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Así, hacia las 16:00 horas comenzó a caer la lluvia en distintas zonas, como el sur de Zapopan, en Paseos del Sol, El Colli, Paseos del Sol, La Calma y las Águilas, pero también en zonas como Jardines del Bosque, Colinas de San Javier y la Villa Universitaria, en Guadalajara.

Otras zonas de la ciudad solo se mantuvieron con fuertes rachas de viento, principalmente en el municipio de Tlajomulco.

Mientras esto ocurría Jalisco Alerta avisaba, también cerca de las 16:00 horas, de la probabilidad de caída de granizo, principalmente al poniente de la ciudad, y el cual se hizo presente, según reportes en redes sociales, en colonias como Medrano, en Guadalajara, y San Pedrito y el Centro de Tlaquepaque en el municipio Pueblo Mágico.

Algunas unidades municipales de Protección Civil y Bomberos, como las de Guadalajara y Zapopan, confirmaron la caída de varios árboles en distintos puntos de estos municipios, como el que se vino abajo en la calle Esteban Loera, en la colonia Oblatos de Guadalajara y el que cayó en la calle Colina Aria, en Colinas de Atemajac en Zapopan.

Granizo por avenida Naciones Unidas @Lluvia en Guadalajara y Zapopan @Trafico_ZMG pic.twitter.com/c71sxgeOvH— Pilar Pineda (@PilarPineda_) March 1, 2026

Ambos municipios descartaron inundaciones, aunque sí se registraron encharcamientos diversos, sin que se presentaran afectaciones al patrimonio. En ninguno de los casos se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades se mantienen en recorridos de supervisión para descartar riesgos mayores. En caso de que exista alguna afectación derivada de la lluvia vespertina que ponga en riesgo la seguridad de las personas, esta debe reportarse de inmediato al 9-1-1.



YC