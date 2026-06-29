Prevén presión para México en revisión del T-MEC

La revisión del Tratado en México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que formalmente iniciará este 1 de julio, meterá presión a México en temas sensibles para la competitividad regional como son reglas de origen para determinados productos industriales y seguridad económica, así como en materia agricultura, laboral y ambiental, y aspectos relacionados con comercio de acero, aluminio e industria automotriz pero es poco probable que no continúe consideran especialistas.

"El endurecimiento a las reglas de origen que va a obligar a realizar cambios en las cadenas de suministro, pero pensar en una desintegración de esta regionalización que tenemos prácticamente es impensable", comentó Fernando Zepeda Estrada, presidente del Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco.

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Explicó que el tratado tiene una vigencia de 16 años prorrogables por un nuevo periodo de 16 años siempre que cada parte confirme que desea continuar con el tratado.

En el 6to año de entrada en vigor del tratado (que se cumple este 1 de julio de 2026), se debe realizar una revisión conjunta del funcionamiento del tratado, la revisión de cualquier recomendación de tomar medidas presentadas por una parte y decidir sobre cualquier medida apropiada. Cada parte puede proporcionar recomendaciones para tomar medidas.

Como parte de la revisión conjunta, cada parte confirmará si desea prorrogar la vigencia del tratado por otro periodo de 16 años. Si como parte de una revisión una parte no confirma su deseo de prorrogar la vigencia del tratado, se realizarán revisiones conjuntas por el resto del plazo del tratado (otros 10 años).

Fernando Zepeda consideró que es probable que la revisión se alargue hasta 2027, y la segunda mitad de este año avanzarán en acuerdos específicos de sectores clave (automotriz, agricultura, acero, aluminio, temas laborales y ambientales).

"Nosotros consideramos que se va a extender, pero sin duda es un tema complejo, es un tema en el que se tiene que seguir transitando, esperemos que este año se lleguen a acuerdos específicos en ciertas industrias y sectores y extender las negociaciones hasta el 2027", comentó.

El 82% de las exportaciones mexicanas a EUA ingresaron libres de aranceles el año pasado. Casi 16% de las importaciones de EUA vienen de México, más que China y Canadá. Conflictos internacionales han evidenciado que es riesgoso mantener cadenas de suministro alejadas del mercado estadounidense.

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¿Qué esperar para Jalisco?

En Jalisco los números del comercio exterior se han concentrado en el sector de la electrónica, pero el resto de los sectores no han avanzado. El sector agropecuario ha sido afectado por barreras no arancelarias y presión sobre el comercio exterior.

Industrias automotriz, farmacéutica, acero, electrónico, son industrias estratégicas para Jalisco que son sensibles a la revisión del T-MEC.

"La profunda integración productiva de América del Norte limita la posibilidad de cambios drásticos en el acuerdo comercial", consideró el especialista.

Los sectores de electrónica y manufactura avanzada no enfrentan riesgos relevantes derivados de una eventual renegociación. Por el contrario, destacó que el estado se ha convertido en un eslabón estratégico dentro de las cadenas globales asociadas al crecimiento de la inteligencia artificial y la infraestructura digital.

Uno de los riesgos potenciales para la industria local podría ser el endurecimiento de las reglas de origen que penalicen de manera más severa el uso de componentes provenientes de China.

En temas de captar inversión, hay un componente de incertidumbre derivado de la revisión del T-MEC, pero otro que no tiene que ver con ello, y es la incertidumbre jurídica derivada de la reforma judicial.

"La revisión del T-MEC no es solo un reto comercial; es una oportunidad para fortalecer la posición de Jalisco como hub industrial y digital de América del Norte, y para que la correduría pública reafirme su vocación histórica como aliada del comercio y la inversión", sostuvo Fernando Zepeda.

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