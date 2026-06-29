Mundial 2026: Jalisco es la mejor sede mundialista y conquistó el corazón del mundo: Lemus

Tras concluir su participación en el Mundial 2026, con cuatro partidos en fase de grupos, el Gobernador Pablo Lemus aseguró que Jalisco es la mejor de las 16 sedes del torneo y destacó su accesibilidad, oferta cultural y el ambiente que vivieron los aficionados que visitaron la entidad. También afirmó que "nuestra gente se ganó el corazón del mundo entero".

El mandatario difundió un mensaje en sus redes sociales y señaló que gracias a la hospitalidad y la calidez de los jaliscienses es que recibieron de gran forma a los turistas extranjeros, así como visitantes nacionales.

Jalisco ha sido, sin lugar a dudas, la mejor sede del Mundial 2026.



Estos extraordinarios días han sido posibles gracias a ti; porque demostraste la hospitalidad que caracteriza a las y los jaliscienses y nos convirtieron en el corazón del Mundial.



Muchas gracias a todas y… pic.twitter.com/1AmuZ1mLDh— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 30, 2026

Visitantes de lujo y fiesta cultural

El Mundial en Jalisco duró 15 días, con la visita de aficionados de Corea del Sur, Colombia, España, Uruguay, entre otros. Además, Lemus Navarro resaltó la visita del Rey de España, Felipe VI, quien acudió a Guadalajara para ver el partido entre su selección y el combinado uruguayo en el Estadio Guadalajara.

La agenda de conciertos y actividades en espacios públicos, sobre todo en la Glorieta Minerva y en el FIFA Fan Fest Guadalajara, reunieron a más de 700 mil personas. Maná, Alejandro Fernández, Alex y Camila Fernández, Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Plácido Domingo, Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes –estos últimos en Puerto Vallarta- fueron los artistas que se presentaron en la entidad durante las primeras dos semanas de la Copa del Mundo.

Saldo blanco y continuidad de la fiesta

Todas las presentaciones y actividades se desarrollaron con saldo blanco. El Gobernador reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno para mantener un ambiente de paz y de orden. El Fan Fest y las distintas sedes públicas para ver los partidos del Mundial en el Área Metropolitana de Guadalajara y en Pueblos Mágicos continuarán transmitiendo los encuentros hasta el día de la final, domingo 19 de julio.

Un legado de unidad

El mandatario aseguró que Jalisco está posicionado como un destino capaz de organizar eventos de talla mundial y llamó a la ciudadanía a mantener la unidad y el orgullo que se vivieron durante los últimos 15 días.

"Este Mundial nos ha permitido demostrar lo que Jalisco puede ofrecer internacionalmente y nos demostró que trabajando en equipo somos los mejores. Ahora que demostramos que podemos ser los mejores, les invito a seguir con esa unidad y esa pasión para alcanzar las metas que nos propongamos y seguir demostrándole al mundo lo que es trabajar y vivir al estilo Jalisco", finalizó.

NG