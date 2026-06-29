¿Imaginas jugar futbol sobre el agua mientras un remolino gigante se asoma en el horizonte? Este verano, el Lago de Chapala ofrece exactamente eso. Entre la fiebre del Mundial 2026 y los caprichos naturales, este destino jalisciense se ha convertido en el lugar más fascinante para visitar hoy mismo.

Durante los últimos días de junio, los habitantes y turistas de la ribera han sido testigos de eventos inusuales. La combinación de clima y deporte ha transformado la dinámica habitual de este tranquilo Pueblo Mágico.

Por un lado, la naturaleza ha dado un espectáculo visual impresionante con la formación de trombas marinas. Por el otro, la intervención humana ha sumado un atractivo único que flota directamente sobre las aguas del lago.

El misterio de las "culebras" de agua

El pasado 25 de junio, una enorme columna de agua y viento sorprendió a quienes paseaban cerca de San Juan Cosalá . Este fenómeno meteorológico, conocido popularmente como "culebra", fue captado en múltiples videos que rápidamente se viralizaron.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, se trató de una tromba marina generada por el rápido desarrollo de una celda de tormenta. Afortunadamente, el imponente vórtice no tocó tierra firme ni causó daños materiales.

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Estas formaciones son relativamente comunes durante la temporada de lluvias en Jalisco. Ocurren cuando el aire frío cruza sobre la superficie cálida del lago, creando un contraste térmico que favorece estos espectaculares embudos giratorios.

Aunque visualmente imponentes y similares a un tornado, las autoridades confirmaron que el evento concluyó sin incidentes . Sin embargo, mantienen un monitoreo constante para garantizar la seguridad de las embarcaciones y los pescadores locales.

Pasión mundialista sobre las olas

Mientras el cielo sorprende con sus tormentas, la superficie del lago alberga una innovación deportiva sin precedentes. Se trata de una cancha de futbol flotante, instalada como parte de las celebraciones por el Mundial 2026 .

Ubicada cerca del malecón principal, esta estructura de seis por ocho metros está firmemente atada al muelle. Su diseño permite que niños y adolescentes disfruten de retas de futbol en un escenario completamente atípico.

El espacio está cercado con un enrejado especial para evitar que los balones o los jugadores caigan al agua. Funciona diariamente desde el mediodía hasta las cinco de la tarde, organizando partidos cortos de quince minutos.

La iniciativa busca promover el turismo deportivo y ofrecer una experiencia memorable a las familias ribereñas. En sus primeros días de operación, la cancha registró la participación de cientos de menores entusiasmados por la novedad.

Un verano inolvidable en la ribera

Para garantizar la tranquilidad de los asistentes, el Escuadrón Anfibio de la Policía Estatal mantiene un operativo permanente. Los oficiales supervisan el uso correcto de la instalación y vigilan las condiciones del oleaje.

Se han establecido reglas claras para los usuarios de esta atracción acuática. Está estrictamente prohibido ingresar con botellas de vidrio, alimentos o mascotas, priorizando así la integridad de todos los participantes.

Este doble atractivo ha revitalizado la afluencia turística en la región durante el inicio de la temporada vacacional. Los restaurantes y comercios locales reportan un incremento notable en sus ventas gracias a los curiosos visitantes.

Ya sea para admirar la fuerza de la naturaleza o para gritar un gol sobre el agua, el lago demuestra su versatilidad. Sin duda, este rincón del occidente mexicano está viviendo uno de los veranos más singulares de su historia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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