Con el fin de apoyar a las personas damnificadas de los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela el pasado viernes, en Guadalajara diversas organizaciones, personas y la Cruz Roja Mexicana habilitaron centros de acopio y cuentas bancarias para recibir donativos, ya sea ayudas económicas o insumos. Debido a la magnitud del desastre, algunas de ellas señalaron que permanecerán abiertos hasta que ninguna persona sobreviviente tenga necesidad de ayuda humanitaria".

En primer lugar, la Cruz Roja Mexicana habilitó una vía de donación económica en la cuenta 0404040406, cuenta CLABE 012180004040404062. La titular de DIF Jalisco, Maye Villa, compartió en su cuenta de Instagram esta información e indicó que en Jalisco, hasta el momento, no se han habilitado centros de acopio por parte del Gobierno del Estado.

En tanto, la Brigada de Rescate Todos Tlatelolco A.C. habilitó los centros de acopio en avenida Aviación 4075, colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan y en un horario de las 13:00 a las 22:00 horas.

También se puede acudir a Plaza Galerías Santa Anita en el Food Court, frente a la zona del lago, en el mismo horario de atención. Además, el restaurante la Gran Lucha será otro punto para entregar donaciones y víveres.

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Por su parte, en la misma red social se han dado a conocer diversos sitios de acopio de víveres en Guadalajara, por parte de venezolanos que viven en la ciudad o de la comunidad sudamericana en su conjunto. Algunos de ellos son avenida Santa Esther No. 2678, colonia Santa Margarita, en un horario de las 15:00 a las 21:00 horas, todos los días. En Santa Rita No. 1450, colonia Chapalita, se habilitó otro centro de lunes a viernes de las 8:00 a las 14:00 horas.

En tanto, en avenida Américas 1241, en la colonia Providencia (todos los días a cualquier hora; el número de contacto es 33 1255 6730), en fraccionamiento Viveros del Valle, en la colonia Jardines del Valle (todos los días a cualquier hora; el número de contacto es 55 3144 62 03), en J. Guadalupe Montenegro 2028 (restaurante Salterra). El horario de atención es todos los días de las 14:00 a las 21:00 horas; el número de contacto es 33 1176 7313) y avenida Primavera 3086 (en el Centro Cultural del Bosque. El horario es de lunes a viernes de las 14:30 a las 20:30, y los sábados de las 8:30 a las 11:30 horas; el número de contacto es 33 3066 2700), son otros centros de acopio que habilitó la comunidad venezolana en Guadalajara.

¿Qué se recomienda llevar?

Las recomendaciones son:

Agua embotellada

Casas de campaña

Lonas de plástico

Repelentes de insectos

Protector solar

Toallas sanitarias

Jabón

Alcohol

Gasas

Vendas

¿Y de alimentos?

También se recomienda donar alimentos no perecederos:

Leche en polvo

Latas de comida

Sopas instantáneas

Barras energéticas

Frutos secos

Para los rescatistas

Para los rescatistas se recomienda llevar:

Cascos

Guantes

Botas

Máscara con filtro

Lámpara

Picos

Palos

Barras de palanca

Esmeriles

Rotomartillos

Cizallas

Separadores

Arietes

Botiquines de trauma

Camillas

Collares cervicales

Silbatos

Radios para comunicación con Puesto de Mando

Pintura en aerosol naranja para marcaje

NG