Oficiales de la Comisaría de Zapopan rescataron la tarde de este lunes 29 de junio del 2026 a dos hombres que se desbarrancaron en la colonia Mirador Escondido, al norte del municipio. Se trata de dos jóvenes quienes escaparon de un anexo y presentaban lesiones, por lo que fueron traslados de Cruz Verde Norte para recibir mayor atención médica; ambos escaparon junto a seis personas más, quienes permanecen desaparecidas.

Daniel Mora, comandante de la Policía municipal, detalló que los hombres tienen 19 y 22 años, uno de ellos con una herida en la frente y golpes en el cuerpo. El otro presentaba contusiones; una de las mamás de los hombres lo reconoció por lo que comenzaron las labores de extracción en las que se emplearon aeronaves de las corporaciones de Zapopan y Guadalajara, así como el Escuadrón Drones de la dependencia zapopana.

Debido a las condiciones de la barranca, la extracción por aire no fue posible, por lo que se procedió a rescatar a los jóvenes por tierra, donde fueron localizados metros más abajo, indicó Mora. Alrededor de las 19:30 horas ambos fueron rescatados en estado regular de salud. Del resto de las personas que escaparon del centro de rehabilitación no se cuenta con su paradero, pues se presume que huyeron del lugar al darse a la fuga del anexo.

ESPECIAL/Comisaría de Zapopan





En lo que va de 2026, la Fiscalía de Jalisco ha intervenido más de 100 centros de rehabilitación en varios municipios de la entidad. En ellos se han detectado a personas desaparecidas, abusos contra internos, delitos, falta de documentación e instalaciones adecuadas para las personas y privación ilegal de la libertad.

En Tlaquepaque, por ejemplo, se clausuró un recinto de este tipo en la colonia Francisco Silva Romero, donde no había camas baños y regaderas suficientes, además de que operaba sin permisos ni licencias; de este lugar fueron rescatadas 83 personas y reintegradas a su familia.

JM