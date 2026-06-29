Zoológico Guadalajara dará 50 entradas diamante GRATIS si le gana México a Ecuador

El Zoológico Guadalajara anunció que si México le gana a Ecuador en el partido del martes 30 de junio, celebrará en grande con 100 entradas gratis en sus mejores paquetes el próximo miércoles 1 de julio que aplicarán de la siguiente manera:

Del visitante número 1 al 50 recibirán un acceso individual con Paquete Diamante.

Del visitante 51 al 100 recibirán un acceso individual con Paquete Premier.

Cada cortesía será válida para una sola persona, niño o adulto, aplicará el 1 de julio y únicamente al formarse en taquilla portando cualquier jersey de la Selección Mexicana.

De igual forma las personas que lleguen después de los 100 ganadores también podrán celebrar con un descuento único:

Niños de 3 a 11 años entran gratis con el Paquete Guadazoo.

Los adultos pagan el precio de niño a tan solo 95 pesos en el Paquete Guadazoo.

¡Ojo! si no traes tu camisa de la selección mexicana al momento de tu compra no podrán hacerte valida la promoción.

CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

¿Qué incluye el Paquete Diamante del Zoológico Guadalajara?

Entrada al zoológico.

Espectáculo de aves en el auditorio techado.

Recorrido por Villa Australiana.

Visita al Herpetario.

Acceso a la Selva Tropical.

Entrada al Rancho Veterinario.

Recorrido por Maravillas del Kalahari.

Visita a Monkeyland.

Ingreso al museo interactivo CIA.

Acceso a Michilía.

Un viaje en el SkyZoo (los menores de edad deben medir más de 1.10 metros y viajar acompañados por un adulto).

Entrada al Acuario Guadalajara.

Paseo por el Safari Masai Mara.

Recorrido en el Tren Panorámico.

Acceso a Antártida, el reino de los pingüinos.

Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia:

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Colonia Huentitán el Bajo,

Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA