Ante el alza de casos de sarampión en distintos municipios del estado, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) suspendió temporalmente las clases presenciales en 12 planteles educativos, dio a conocer este viernes el titular de la SEJ, Juan Carlos Flores Miramontes.

De ellos, dijo, solo uno (el Colegio de Tlaquepaque) permanece totalmente cerrado, mientras que en el resto la medida se aplicó únicamente a grupos específicos.

El secretario afirmó que hasta el momento el contagio se mantiene contenido y que las acciones de control han permitido evitar una propagación mayor.

Flores Miramontes indicó que las medidas se tomaron con base en las recomendaciones de la Secretaría de Salud Jalisco, y que los protocolos de seguimiento se han aplicado de manera inmediata.

La mayoría de las escuelas afectadas se localizan en la región Altos Sur, dijo el secretario, añadiendo que los planteles de Arandas ya retomarán las clases presenciales la próxima semana, mientras que los casos más recientes seguirán bajo vigilancia sanitaria.

“La mayoría de las escuelas se encuentran en Arandas, pero ya recuperan clase este próximo lunes. La de Tlaquepaque todavía tiene ocho días más de permanecer a distancia, a menos que la autoridad de salud nos diga lo contrario. La escuela de Tepa apenas comenzó esta semana, así que tienen que pasar 14 días desde que se suspendieron las clases para volver a recuperar la presencialidad” , explicó.

Respecto a la posible reintroducción del requisito de cartilla de vacunación como recomendación para el ingreso escolar, a manera de prevención de enfermedades y aplicación de protocolos, el secretario consideró que la coordinación con el sector salud será fundamental para tomar una decisión.

“La alternativa es interesante. Si hace falta y Educación y Salud llegamos a ese acuerdo, podría ser. Hoy, a lo que le estamos apostando es a la capacitación, a la formación”, comentó.

Flores Miramontes destacó que la respuesta del magisterio ha sido positiva ante las capacitaciones y los materiales informativos difundidos por la dependencia en torno a la prevención del sarampión. “Más de ocho mil figuras educativas han visto el webinar donde explicamos a detalle todos los riesgos que tiene el sarampión, pero sobre todo cómo prevenir su dispersión”, señaló.

El secretario insistió en la importancia de mantener las campañas de información y vacunación, tanto dentro como fuera de los planteles escolares. “Es una enfermedad que se puede ir restringiendo su propagación y, de no hacerlo así, las consecuencias pueden ser delicadas. Ayer nos explicaban los especialistas que se generan secuelas si no es bien tratada”, advirtió.

Aseguró que las medidas adoptadas, como la virtualidad temporal y la vigilancia epidemiológica, han resultado efectivas. “Nos dicen las Secretarías de Salud, siguiendo la propagación epidemiológica, que consideran que ha sido efectivo. De no haber tomado estas medidas, hubiera sido más rápida la propagación, y hoy le estamos apostando a su contención”, señaló Flores Miramontes.

Por último, el secretario hizo un llamado a las familias jornaleras a no interrumpir la educación de sus hijos, ya que la asistencia escolar es también una vía de acceso a la vacunación. “Es importante insistir en dos elementos: que todas las familias que tienen niños menores y están como jornaleros, no dejen de enviar a sus hijos a la escuela. De esa manera pueden acceder no solo al beneficio educativo, sino también al de la vacunación”, finalizó.

MB

