Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 25 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México