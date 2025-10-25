Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 25 de octubre prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

