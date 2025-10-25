Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 25 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 26 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga