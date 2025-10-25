Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 25 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 26 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

