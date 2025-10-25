Sábado, 25 de Octubre 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este sábado 25 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 22% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 26 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

