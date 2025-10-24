El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez , dio a conocer este viernes que, a partir de un análisis a los casos de sarampión confirmados en Jalisco, el 95.1 % no contaban con el esquema de vacunación, y solo el 4.9 % había recibido las 2 dosis requeridas.

" El sarampión se ha presentado casi exclusivamente en personas que no están vacunadas o no tienen su esquema completo. Por eso pedimos a los padres y madres de familia que verifiquen las cartillas de vacunación de sus hijos y acudan a los centros de salud a recibir el biológico ", exhortó el funcionario.

Pérez Gómez destacó la eficacia y seguridad de la vacuna triple viral, que es la que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, y aclaró que no ha habido desabasto del biológico en el país ni en Jalisco, y reiteró que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para frenar la propagación del virus.

" Tenemos una vacuna altamente efectiva y segura, disponible en México y en Jalisco. No hemos tenido en ningún momento déficit de disponibilidad. Es una de las piedras angulares del esquema universal de vacunación ", afirmó.

El secretario advirtió que el descenso en las coberturas de vacunación se vio influido por la pandemia de COVID-19, donde algunas personas se mostraron renuentes a la vacuna, además de la desinformación que difunden grupos antivacunas. Estos factores, dijo, han contribuido al aumento de casos de sarampión en distintos países.

" La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre un retroceso preocupante en la cobertura de vacunación. La pandemia redujo la aplicación de biológicos, y además hay un fenómeno global de grupos antivacunas que afecta particularmente a Europa y Estados Unidos. Lo que vivimos hoy podría estar relacionado con ese retroceso ", señaló.

Advirtió que el resurgimiento del sarampión no es un fenómeno exclusivo del estado ni de México, sino parte de una problemática global que afecta a la región de las Américas y otras partes del mundo. El funcionario explicó que la propagación del virus ha mostrado un repunte significativo durante 2025, luego de una caída en las coberturas de vacunación en años recientes.

" No es un problema que viva solamente el estado de Jalisco ni nuestro país, sino un fenómeno epidemiológico que lamentablemente está ocurriendo también en Europa y en el continente americano. En el caso de las Américas, este repunte ha sido particularmente importante durante este 2025 ", señaló Pérez Gómez.

El titular de Salud destacó la alta capacidad de transmisión de este virus, " que lo convierte en una de las enfermedades infecciosas más contagiosas conocidas ". Recordó que, a diferencia del COVID-19, en el que un enfermo podía contagiar a 3 personas, el sarampión tiene un potencial de propagación mucho mayor.

" Un solo caso de sarampión puede transmitir la enfermedad hasta a 13 personas, por eso se considera la enfermedad más contagiosa que se adquiere por vía respiratoria, lo que obliga a mantener medidas preventivas y reforzar la vacunación ", explicó, añadiendo que una persona con sarampión puede contagiar a otras durante 13 días: 3 antes de presentar síntomas y 10 más después de ello.

En Jalisco, hasta el 23 de octubre de este 2025, dijo el secretario, se han confirmado 122 casos de sarampión, según el Laboratorio Estatal de Salud Pública. De estos, los municipios más afectados son:

Arandas

Tepatitlán

San Pedro Tlaquepaque

Jesús María

Zapopan

Las edades de los pacientes van desde los 2 meses hasta los 55 años; el grupo de 5 a 9 años concentra el mayor número de contagios, con 26 casos, y el 52 % corresponde a mujeres.

" La vigilancia epidemiológica en Jalisco ha sido muy puntual. Tenemos un laboratorio activo que ha confirmado cada uno de los casos mediante pruebas PCR, además de otras técnicas serológicas cuando es necesario ", precisó el secretario.

A nivel nacional, dijo, México acumula 5 mil 42 casos confirmados, de los cuales Chihuahua concentra 4 mil 411, seguido por Jalisco. La tasa nacional actual es de 3.7 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que Jalisco registra 0.8 casos, lo que lo coloca en octavo lugar entre las entidades federativas.

" Si bien se ha dicho que Jalisco ocupa el segundo lugar en número absoluto de casos, hay que observar también la incidencia: por cada 100 mil habitantes, el estado se encuentra en octavo lugar, con una proporción significativamente menor que la registrada en Chihuahua ", puntualizó.

Añadió, a nivel internacional, hasta el 18 de abril de 2025 se habían registrado 2 mil 318 casos en la Región de las Américas, lo que representa un incremento de 11 veces respecto al año anterior. Pérez Gómez insistió en que esta situación requiere mantener la vigilancia epidemiológica y garantizar el acceso a las vacunas para toda la población.

Piden reforzar medidas preventivas ante riesgo de sarampión en Jalisco

Ante el incremento de casos de sarampión en el Estado y México, la Secretaría de Salud Jalisco hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar la prevención desde el entorno escolar y familiar.

En rueda de prensa, el director de Salud Pública, Roberto Carlos Rivera , subrayó la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación y adoptar medidas básicas de higiene y aislamiento ante cualquier sospecha.

Rivera recordó que el esquema nacional de vacunación cuenta con 2 dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. " La primera se aplica al año de edad y la segunda a los 18 meses. Sin embargo, hay personas que hoy tienen entre 20 y 25 años y no recibieron esa segunda dosis, porque antes se aplicaba a los 5 o 6 años. A quienes están en ese grupo, queremos decirles que pueden acudir a su centro de salud para completar su esquema sin problema ", dijo.

El funcionario explicó que las medidas preventivas deben reforzarse especialmente en escuelas, oficinas y lugares cerrados. " Es fundamental mantener los espacios bien ventilados. Aunque tengamos aire acondicionado, es necesario abrir las ventanas al menos una o dos veces al día para renovar el aire. Los virus respiratorios, incluido el del sarampión, pueden permanecer suspendidos hasta por 2 horas en un ambiente cerrado ", comentó el director.

También recomendó realizar limpieza y desinfección diaria de mobiliario y materiales de uso común. " No se necesita utilizar productos costosos; una dilución de cloro con agua es suficiente para eliminar el virus. Lo importante es que esta limpieza se haga de manera constante en salones, áreas comunes y oficinas ", dijo.

Además, Rivera enfatizó la relevancia del lavado de manos y de evitar compartir alimentos o utensilios, sobre todo en el ámbito escolar: “ Una persona enferma puede transmitir el virus con solo tocar su boca o nariz y luego manipular objetos. Si otra persona entra en contacto con esos objetos, el contagio es prácticamente seguro si no está vacunada .”

Pidió a las familias no enviar a la escuela a las y los niños con síntomas como fiebre o erupciones en la piel, pues un solo niño o niña puede contagiar a todo un grupo.

El director de Salud Pública destacó que las escuelas deben aplicar filtros sanitarios y mantener comunicación directa con las autoridades médicas: si un alumno o alumna presenta fiebre, conjuntivitis o exantema, no debe permitirse su ingreso debe ser enviado a valoración médica y, en caso necesario, mantener aislamiento domiciliario según las indicaciones del médico tratante.

En cuanto a la identificación de casos sospechosos, Rivera explicó que los principales síntomas del sarampión son fiebre y erupción cutánea. Ante la sospecha, la primera medida es usar cubrebocas y aislar al paciente para evitar el contacto con otras personas. Si los síntomas aparecen durante el horario escolar, debe resguardarse al alumno en un espacio separado y avisar de inmediato a los padres, comentó.

El funcionario pidió al personal médico extender un justificante donde se indique el diagnóstico y si se requiere aislamiento en casa, además de que las escuelas están obligadas a notificar a las autoridades sanitarias cualquier caso sospechoso de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, como el sarampión.

Por último, el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez, recordó que el sistema de vigilancia epidemiológica permanece activo en la línea telefónica destinado a ello: " La línea Jalisco sigue funcionando las 24 horas, y contamos con la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, así como epidemiólogos en cada región del estado. Cualquier caso sospechoso debe reportarse de inmediato para actuar oportunamente y evitar brotes. "

Líneas de atención para la población de la Secretaría de Salud:

Línea SaludJalisco: 3338233220

Unidad de lnteligencia Epidemiológica y Sanitaria: 3330305000 extensiones: 35072 y 35059

Correo: uies.ssj@jalisco.gob.mx

