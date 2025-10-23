Jalisco, segundo lugar en casos de sarampión; ¿cuáles son los síntomas?

Jalisco es el segundo estado de México con más casos de sarampión. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en la entidad se han detectado 115 casos, posicionándose por detrás de Chihuahua, que registra más de cuatro mil.

El día de ayer, Héctor Raúl Pérez, secretario de Salud estatal, indicó que existen otros 17 casos probables de esta enfermedad, por lo que la cifra podría incrementarse.

Aunque Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos de sarampión, la autoridad sanitaria subrayó que el porcentaje de positividad en las pruebas ha disminuido del 65 % al 50 % en los últimos días.

El secretario señaló que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, por lo que hizo un llamado a la vacunación.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarampión es una infección viral que afecta principalmente a la población infantil. Se transmite a través de las gotitas que una persona contagiada genera al toser, estornudar o hablar.

Durante una época, el sarampión fue bastante frecuente, sin embargo, tras la implementación de la vacuna, la enfermedad se redujo drásticamente. Las personas que no están vacunadas o tienen un esquema de vacunación incompleto son más propensas a contraerla. En Jalisco, los grupos más afectados son niños entre 5 y 9 años de edad, aunque también se han detectado casos en adultos de hasta 50 años.

El sarampión causa un sarpullido con manchas rojas, que suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, para después extenderse al pecho, la espalda y, finalmente, hasta los pies.

Los síntomas incluyen:

Fiebre

Tos seca

Goteo nasal

Dolor de garganta

Ojos llorosos y enrojecidos (conjuntivitis)

Manchas blancas dentro de las mejillas

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Ante cualquier síntoma compatible con el sarampión, es importante contactar al médico antes de acudir directamente al consultorio o centro de salud, con el fin de evitar la propagación del virus.

Lee también: Panteón de Belén ofrece recorridos diurnos y nocturnos por el Día de Muertos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

