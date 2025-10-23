¿En dónde se han detectado más casos de sarampión en Jalisco?

Jalisco actualmente ocupa el segundo lugar en casos de sarampión en el país, con un total de 115 contagios y 17 casos probables hasta ayer, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.

Con esto, la entidad se posiciona solo por detrás de Chihuahua, donde se han detectado cuatro mil 406 casos. Pese a esto, el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez, subrayó que el porcentaje de positividad en las pruebas ha disminuido del 65 % al 50 % en los últimos días.

¿En dónde hay más casos de sarampión en Jalisco?

La mayor parte de los casos confirmados de sarampión en el estado han sido detectados en Arandas, que reúne 98 contagios. En el municipio, para evitar la propagación del virus, se suspendieron clases en siete escuelas, además, autoridades sanitarias activaron un plan emergente de vacunación.

También se han reportado casos en el municipio de Jesús María, ubicado en la Región de Altos Sur, y en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

Tras el cierre de un plantel educativo privado donde se ofrecen clases de primaria, secundaria y preparatoria, por instrucción de la presidenta municipal Laura Imelda Pérez, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque implementaron labores de saneamiento, con el objetivo de romper la cadena de transmisión.

Asimismo, las autoridades municipales reforzaron los protocolos de vacunación mediante módulos instalados en la Presidencia Municipal y en las Oficinas Federales de la Expo Ganadera.

El grupo de edad más afectado por el sarampión en Jalisco son infantes entre los 5 y 9 años, aunque también se han detectado casos en adultos de hasta 50 años. Las personas que no están vacunadas o tienen un esquema de vacunación incompleto son más propensas a contraer la enfermedad.

