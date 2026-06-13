Cada año, la temporada de lluvias transforma a la capital jalisciense en un escenario de caos, tráfico y peligro. Entender por qué el trayecto a casa se vuelve una odisea acuática hoy, en pleno junio de 2026, es vital para exigir soluciones y proteger el patrimonio familiar.

El temporal en la Zona Metropolitana de Guadalajara trae consigo un colapso vial severo. Las calles se convierten en ríos rápidos que arrastran vehículos, bloquean avenidas y paralizan el transporte público.

Este fenómeno responde a factores geográficos y decisiones urbanísticas históricas. La ciudad se edificó en un valle con cauces naturales que, en lugar de respetarse, fueron pavimentados para dar paso al asfalto .

Según especialistas de la Universidad de Guadalajara, el crecimiento urbano desmedido eliminó las superficies permeables. Al cubrir el suelo con concreto, se impide la infiltración natural, multiplicando la escorrentía superficial .

Un claro ejemplo es el antiguo Río San Juan de Dios, sepultado bajo la Calzada Independencia. Hoy, la naturaleza reclama su espacio histórico cuando las precipitaciones superan los niveles promedio.

El papel de la infraestructura y la basura

El sistema de drenaje actual, gestionado por el SIAPA, resulta insuficiente para desalojar el agua de tormentas atípicas. La infraestructura subterránea quedó rebasada por la alta densidad poblacional reciente.

A esto se suma la falta de responsabilidad ciudadana con los residuos sólidos . Toneladas de basura tapan las bocas de tormenta, creando tapones herméticos que impiden el flujo hacia el alcantarillado.

Zonas emblemáticas como la Avenida López Mateos son puntos críticos donde el agua alcanza niveles alarmantes. Estos encharcamientos severos dañan automóviles y ponen en riesgo la vida de los transeúntes.

Las autoridades locales han intentado mitigar el impacto con depósitos de retención y limpieza de canales. Sin embargo, resultan medidas paliativas frente a un diseño urbano que priorizó el automóvil.

El cambio climático también altera drásticamente los patrones de precipitación en el occidente del país. Las tormentas son más cortas pero intensas, descargando cantidades masivas de agua en minutos sobre la metrópoli.

¿Qué soluciones existen a largo plazo?

Los urbanistas sugieren implementar sistemas de drenaje sustentable y jardines infiltrantes. Estas "esponjas urbanas" retendrían el líquido temporalmente, reduciendo la carga sobre los colectores principales durante los picos de tormenta.

Además, es urgente actualizar el atlas de riesgo metropolitano para prohibir construcciones en zonas de recarga acuífera. La planeación a futuro debe contemplar el respeto a las áreas verdes periféricas.

Mientras llegan las soluciones estructurales, la población debe adoptar medidas de autoprotección. Conocer rutas alternas y evitar cruzar corrientes de agua puede ser la diferencia entre un susto y una tragedia.

La participación ciudadana es fundamental, desde barrer las calles hasta exigir mantenimiento adecuado. Solo a través de un esfuerzo conjunto se mitigará el impacto de las tormentas en la vida cotidiana.

El reto de las inundaciones exige dejar de ver a la lluvia como un enemigo. La ciudad debe gestionar el agua con inteligencia para transformar el caos actual en verdadera resiliencia urbana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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