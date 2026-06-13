Anuncian rehabilitación integral del Parque Centenario

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció la rehabilitación integral del Parque Centenario, con una inversión de 30 millones de pesos.

Durante el llamado Sábado de Corresponsabilidad que se llevó a cabo en el Parque Centenario, la alcaldesa tapatía destacó que la intervención busca recuperar este espacio público para fortalecer la convivencia comunitaria, promover actividades deportivas y ofrecer entornos seguros para niñas, niños y jóvenes del oriente de la capital jalisciense.

"Cuidar de ustedes es arreglar estos espacios para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan lugares para compartir (...) también estamos arrancando solo para el oriente de Guadalajara, 400 millones de pesos en rehabilitación de calles".

Verónica Delgadillo recordó que la recuperación de espacios públicos forma parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las familias tapatías y generar entornos que favorezcan la cohesión social y la prevención de la violencia.

“Es importante arreglar las unidades deportivas porque aquí vienen ustedes con sus hijas y sus hijos. Porque es mejor que los jóvenes jueguen fútbol, jueguen béisbol aquí, que se vengan a los asadores a comer, a que este espacio lo tome la violencia”, dijo.



Como parte de la jornada de corresponsabilidad, servidores públicos y habitantes de la zona realizaron labores de limpieza general del parque , aplicación de pintura en muros, rehabilitación del alumbrado público, colocación de bolardos y limpieza del Canal Hacienda Ciénega de Mata.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Guadalajara para recuperar espacios públicos y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

La presidenta señaló que la colaboración entre Gobierno y ciudadanía es fundamental para mantener en buenas condiciones los espacios públicos y enfrentar retos como la acumulación de residuos en canales y cuerpos de agua.

Recordó que, en lo que va del año, se han retirado 120 toneladas de basura tan solo en este canal, el cual ha sido limpiado siete veces, situación que incide directamente en el riesgo de inundaciones durante el temporal.

"Necesitamos también que ustedes nos ayuden a cuidar de esta ciudad, que nadie tire basura. Porque en lo que va del año llevamos 120 toneladas de basura retiradas (...) aunque yo mande a limpiar, hemos mandado a limpiar siete veces con la de hoy, pero por más de que nosotros demos todo, si ustedes no nos ayudan, no vamos a poder", explicó Vero Delgadillo.

En el marco de la jornada también se entregaron apoyos del Programa para Mejorar la Calidad y Gestión del Agua en los Hogares , mediante la distribución de filtros de agua, pastillas de cloro y tinacos para familias de la zona.

El Gobierno de Guadalajara distribuyó 359 filtros de agua lavables, 379 paquetes de pastillas de cloro para cisternas y tinacos, así como 244 tinacos –125 con capacidad de 450 litros y 119 de 800 litros—.

La entrega representó una inversión de 730 mil 855 pesos y tiene como objetivo contribuir a que las familias tapatías cuenten con mejores condiciones de almacenamiento y acceso a agua de calidad.

SV