Chapala fortalece lazos de amistad con comunidad internacional

La delegación de Ajijic, en el municipio de Chapala, fue sede de un encuentro binacional que reunió a representantes de la comunidad internacional, organizaciones de residentes extranjeros, integrantes de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Gobierno de los Estados Unidos (AMEB Occidente) y autoridades municipales, en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

El evento tuvo participación de la cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon, quien otorgó un carácter especial al evento al formar parte de sus últimas actividades públicas antes de concluir su misión diplomática en México.

ESPECIAL

Durante la jornada se reconoció la contribución social, cultural y comunitaria de diversas organizaciones que han fortalecido el tejido social de la Ribera de Chapala , una de las comunidades binacionales más importantes del país.

Chapala destaca su diversidad cultural y apuesta por la cooperación internacional

El presidente municipal Alejandro Aguirre destacó que Chapala es un municipio abierto al mundo, cuya fortaleza radica en la convivencia armónica entre culturas y en la capacidad de construir puentes de cooperación que beneficien a toda la comunidad.

"Esta celebración es mucho más que una conmemoración histórica. Es también una oportunidad para reconocer los lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que, a lo largo de décadas, se han construido entre nuestras comunidades".

El alcalde destacó que Chapala permite la convivencia de personas provenientes de toda Norteamérica.

ESPECIAL

"La Ribera de Chapala es un lugar único. Aquí conviven personas provenientes de distintas regiones de México, de Estados Unidos, de Canadá y de muchos otros países. Lo extraordinario es que esa diversidad no nos divide; por el contrario, nos ha permitido construir una comunidad más rica, más solidaria y más humana".

Llamó a construir puentes y no muros, fortalecer la cooperación y no la división, así como reconocer aquello que nos une por encima de nuestras diferencias.

Con este encuentro, se asegura que Chapala reafirma su vocación internacional y se consolida como un referente nacional de integración, diversidad y entendimiento entre los pueblos del mundo, no solo de Norteamérica.

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