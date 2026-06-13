Las tormentas eléctricas severas están aumentando y, con ellas, los apagones repentinos. Hoy, saber cómo actuar cuando la casa se queda a oscuras no es solo cuestión de comodidad, sino de seguridad. Preparar tu hogar a tiempo marca la diferencia entre una simple anécdota y una emergencia real.

Ante la inminente llegada de lluvias intensas, los cortes de suministro eléctrico se vuelven una constante en diversas ciudades y zonas suburbanas.

La Protección Civil advierte que la falta de preparación en los hogares incrementa drásticamente los riesgos de accidentes domésticos durante las noches de tormenta.

Por ello, es fundamental establecer un plan de acción familiar antes de que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) emita la próxima alerta por clima severo en tu región.

¿Qué se debe hacer exactamente cuando el cielo se oscurece y los truenos amenazan con interrumpir el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)?

La respuesta radica en la prevención estratégica y en contar con los suministros adecuados en un lugar de fácil acceso para todos los habitantes del hogar.

Comprender el comportamiento de estos fenómenos atmosféricos ayuda a mitigar el pánico y permite tomar decisiones racionales cuando la visibilidad es nula.

El kit de emergencia indispensable para el hogar

El primer paso para afrontar un apagón prolongado es ensamblar un kit de supervivencia básico , tal como lo recomienda enfáticamente la Cruz Roja.

Este paquete de emergencia debe incluir linternas de tecnología LED, baterías de litio de repuesto y una radio portátil a pilas para mantenerse informado en todo momento.

Es crucial evitar el uso de velas tradicionales, ya que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que son la principal causa de incendios durante los cortes de energía.

Además, se debe almacenar agua potable embotellada y alimentos no perecederos suficientes para al menos setenta y dos horas, previendo que el restablecimiento del servicio demore más de lo esperado.

Tener a la mano un botiquín de primeros auxilios completamente equipado, junto con los medicamentos de uso diario, es otra medida innegociable para cualquier familia precavida.

Los expertos también sugieren incluir copias físicas de documentos importantes, resguardadas en bolsas herméticas para evitar daños por posibles filtraciones de agua.

Protege tus equipos electrónicos y mantén la calma

Cuando la tormenta eléctrica comience y la luz parpadee, el protocolo de seguridad exige desconectar inmediatamente los aparatos electrónicos más sensibles de la casa .

Las variaciones de voltaje al regresar la energía pueden destruir computadoras, televisores y electrodomésticos si no están conectados a supresores de picos certificados.

Mantener las puertas de los refrigeradores cerradas es vital; un congelador sin abrir puede conservar los alimentos en buen estado hasta por cuarenta y ocho horas continuas.

Si el apagón se prolonga durante la noche, es importante comunicarse con las autoridades correspondientes utilizando teléfonos celulares, los cuales deben cargarse preventivamente mediante baterías externas o power banks.

Organismos internacionales como la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) recomiendan mantenerse alejado del agua corriente y de las tuberías metálicas , ya que la electricidad de un rayo puede viajar a través de la plomería.

Finalmente, reunir a toda la familia en una habitación central, preferiblemente en la planta baja y lejos de las ventanas de cristal, garantiza la seguridad física mientras la tormenta eléctrica sigue su curso en el exterior.

La prevención transforma el caos de la oscuridad en una situación completamente controlada, demostrando que la información oportuna y la preparación adecuada son las mejores herramientas ante la fuerza impredecible de la naturaleza.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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