El Superpeso anota su mejor racha frente al dólar; las claves del cierre semanal

Si planeas comprar dólares, enviar remesas o hacer negocios transfronterizos, esta semana trajo excelentes noticias. El peso mexicano acaba de registrar su mejor racha en meses, abaratando el billete verde gracias a un sorpresivo optimismo geopolítico y al furor económico del Mundial 2026 . ¿Es momento de aprovechar?

Al cierre de las operaciones del viernes 12 de junio de 2026, la moneda nacional consolidó una semana redonda frente a la divisa estadounidense.

De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio culminó la jornada en un nivel de 17.23 pesos por dólar spot .

Esta cifra representó una apreciación diaria del 0.09 por ciento, equivalente a 1.52 centavos respecto al cierre previo del día jueves.

Con este resultado positivo, el peso mexicano concretó una racha de cinco días consecutivos ganando terreno, un comportamiento de resiliencia que no se veía con tanta fuerza en las últimas semanas de cotización.

En el balance general de la semana del 8 al 12 de junio, la moneda local acumuló un avance superior al 1.40 por ciento frente a su par estadounidense, marcando una pauta optimista.

El factor Medio Oriente y la caída del dólar

El principal motor detrás de esta notable apreciación fue la drástica reducción de la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales durante los últimos días.

Los inversionistas globales reaccionaron con entusiasmo a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un inminente acuerdo de paz con Irán.

La mediación diplomática en este conflicto de Medio Oriente disminuyó la necesidad de buscar refugio financiero, golpeando directamente la fortaleza de la moneda norteamericana a nivel global.

Como reflejo de este fenómeno, el índice dólar (DXY), que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas principales, registró una caída hasta las 99.80 unidades.

Esta debilidad internacional del dólar permitió que las monedas de mercados emergentes, como la mexicana, capitalizaran el apetito por el riesgo durante toda la semana, atrayendo a nuevos compradores corporativos.

Mundial 2026 y el impacto en ventanillas

A nivel local, la entrada masiva de divisas extranjeras generada por el inicio del Mundial 2026 también jugó a favor de la apreciación sostenida de la moneda azteca.

El flujo turístico y comercial derivado de esta justa deportiva ha inyectado un dinamismo clave a la economía nacional, complementando las inversiones continuas impulsadas por el fenómeno del nearshoring.

Para los ciudadanos y pequeños empresarios, este comportamiento favorable del mercado cambiario ya es visible al momento de realizar transacciones físicas o envíos de dinero en las sucursales financieras del país.

En ventanillas bancarias de instituciones de gran alcance como Banamex, el dólar se vendió en 17.66 pesos, mientras que en Banorte se ofreció en 17.55 pesos al cierre de las operaciones del viernes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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