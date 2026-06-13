Tras la tormenta que colapsó anoche la ciudad y canceló eventos del Mundial 2026, hoy necesitas paraguas. El pronóstico advierte que las precipitaciones continuarán en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) , por lo que planear tu fin de semana requerirá precaución y rutas alternas.

El despertar de este sábado 13 de junio trajo un ambiente sumamente húmedo y cielos mayormente nublados en la capital jalisciense, dejando un rastro evidente de las precipitaciones nocturnas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos recientes, la temperatura mínima registrada durante la madrugada rondó los 18 grados Celsius, generando una sensación térmica fresca que contrasta con el calor de semanas anteriores.

Para el desarrollo de esta jornada sabatina, se espera que el termómetro alcance una máxima de apenas 28 grados Celsius, manteniendo un clima templado que resultará ideal para quienes prefieren evitar el sol directo.

Sin embargo, la probabilidad de lluvia para hoy se mantiene considerablemente alta , oscilando entre el 55 y el 78 por ciento durante el día, con posibilidad de chubascos moderados hacia la tarde y noche .

Estas condiciones climáticas inestables son una secuela directa de la fuerte tromba que azotó la región la noche del viernes, la cual dejó a su paso múltiples afectaciones viales y árboles caídos.

Estragos de la tormenta nocturna

Ayer, alrededor de las 20:20 horas, una severa tormenta eléctrica acompañada de fuertes ráfagas de viento sorprendió a los habitantes de distintos municipios, encendiendo las alertas de los cuerpos de emergencia locales.

La rápida acumulación de agua provocó inundaciones de hasta 20 centímetros en zonas históricamente vulnerables, destacando severos encharcamientos en Plaza del Sol, la avenida López Mateos y diversos puntos del Periférico Norte].

El impacto de la lluvia fue tal que el Gobierno de Guadalajara se vio obligado a desalojar de emergencia el FIFA Fan Fest , el cual se encontraba instalado en la emblemática Plaza Liberación.

En dicho recinto se transmitía el partido entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente a las actividades oficiales del Mundial 2026, evento que tuvo que ser cancelado definitivamente para garantizar la seguridad de los asistentes.

En el municipio de Zapopan, el ámbito deportivo también sufrió los estragos directos del clima severo, frustrando los planes de cientos de aficionados que se dieron cita para disfrutar del fin de semana.

El esperado encuentro de béisbol entre los Charros de Jalisco y los Diablos Rojos del México fue suspendido temporalmente debido a la incesante lluvia que anegó el campo de juego en pocos minutos.

Recomendaciones para este sábado

Ante el pronóstico de lluvias ligeras a moderadas para las próximas horas, elementos de Protección Civil de Jalisco mantienen un monitoreo constante en los puntos críticos de la metrópoli para prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades recomiendan encarecidamente a la población evitar transitar por pasos a desnivel, no cruzar corrientes de agua y buscar rutas alternas si se dirigen a zonas con historial de encharcamientos severos.

Si tienes planes al aire libre este sábado, mantente alerta a los avisos oficiales, conduce con precaución y no olvides salir de casa abrigado y con tu impermeable a la mano.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de SMN

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