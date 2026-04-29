El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este miércoles 29 de abril con un clima que definitivamente no dará tregua a los tapatíos. Si pensabas que el calor primaveral ya había llegado a su límite histórico, prepárate muy bien antes de salir de casa, porque las temperaturas de hoy pondrán a prueba nuestra resistencia física y cambiarán por completo tu rutina diaria.

¿Qué nos espera hoy con el clima?

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los sofocantes 36 grados Celsius durante la tarde de este miércoles . El termómetro comenzará a escalar rápidamente desde el mediodía, dejando atrás la engañosa y breve mínima de 16 grados que apenas se sintió al amanecer en algunas zonas de la ciudad.

Este incremento drástico en los termómetros responde a un fuerte sistema anticiclónico que mantiene bloqueada cualquier probabilidad de lluvia en toda la región occidente del país. La humedad relativa caerá drásticamente hasta un 13 por ciento, generando un ambiente extremadamente seco que aumentará la sensación de bochorno al caminar por las calles tapatías.

Por si fuera poco, los vientos serán bastante ligeros, con rachas de apenas 7 a 30 kilómetros por hora provenientes del oeste. Esta notable falta de ventilación natural provocará que el calor se estanque, afectando especialmente a las zonas densamente urbanizadas y con grandes planchas de concreto que retienen la energía solar durante horas.

Alerta máxima por radiación y ola de calor

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), ha lanzado una advertencia crucial para toda la población metropolitana. El Índice UV alcanzará un nivel de 13 durante el cenit solar, un valor considerado como extremo y altamente peligroso para la exposición directa de la piel humana.

Esta intensa ola de calor no solo afecta nuestra comodidad al transitar por la vía pública, sino que representa un riesgo médico real de deshidratación severa y golpes de calor. Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) coinciden en que estas condiciones climáticas extremas se mantendrán firmes durante los próximos días, sin ningún pronóstico de precipitaciones a corto plazo que pueda refrescar el ambiente.

Por ello, resulta vital modificar nuestra rutina diaria y evitar a toda costa realizar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente en el horario crítico entre las 14:00 y las 17:00 horas. Quienes utilizan el transporte público o caminan por el centro histórico de la ciudad serán los más vulnerables ante este implacable domo de calor.

Tips rápidos para sobrevivir a las altas temperaturas

Para enfrentar este miércoles extremo en la ciudad sin poner en riesgo tu bienestar, los expertos en salud recomiendan seguir estas medidas preventivas de forma estricta para cuidar de ti y de tu familia:

- Hidratación constante: Bebe al menos dos litros de agua natural al día, incluso si no sientes sed, para compensar rápidamente la pérdida de líquidos provocada por la sudoración excesiva.

- Protección solar obligatoria: Aplica bloqueador dermatológico con FPS 50+ cada dos horas y utiliza sombrero de ala ancha, gafas de sol con filtro UV y ropa holgada de colores claros si necesitas salir de casa.

- Cuidado de grupos vulnerables: Presta especial atención a los niños pequeños, adultos mayores y mascotas, manteniéndolos siempre en lugares frescos, bien ventilados y totalmente alejados de la radiación solar directa.

El clima en nuestra ciudad exige una adaptación rápida y precaución inmediata por parte de todos los ciudadanos. Mantente informado a través de los canales oficiales de El Informador y no subestimes el poder del sol durante esta intensa jornada primaveral que marcará uno de los días más calurosos de todo el mes.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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