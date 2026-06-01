El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este lunes 1 de junio con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Miravalle.

Lee también: Profeco evidencia a este supermercado de Guadalajara por ser el MÁS CARO de Jalisco hoy 1 de junio

¿Cuál es la calidad del aire hoy lunes 1 de junio en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Miravalle, Santa Fe y Loma Dorada. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Tlaquepaque con 31 puntos IMECA y Santa Margarita con 36 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 36 puntos IMECA Buena Country 56 puntos IMECA Buena Oblatos 47 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 31 puntos IMECA Buena Águilas 54 puntos IMECA Buena Las Pintas 1 punto IMECA Buena Miravalle 80 puntos IMECA Buena Loma Dorada 76 puntos IMECA Buena Santa Fe 76 puntos IMECA Buena Centro 58 puntos IMECA Buena Santa Margarita 36 puntos IMECA Buena

¿Hay contingencia hoy 1 de junio en Guadalajara?

De acuerdo con la SEMADET, este lunes 1 de junio el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud bueno en Tlaquepaque y Santa Margarita; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 80 puntos IMECA en Miravalle.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS