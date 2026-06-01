De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 1 de junio al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , Jalisco cuenta con uno de los supermercados más baratos de la región zona centro norte del país Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 18 al 22 de mayo del año en curso.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo ligeramente superior a los $1,000 pesos y un mínimo ligeramente más alto a los $800 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

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¿Cuál es el supermercado más barato de Jalisco, según la Profeco?

El Soriana Súper ubicado sobre la avenida Niños Héroes #2546 en la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara, es el supermercado más económico de Jalisco. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $833.60 pesos. Con ello se convirtió en el establecimiento con el precio más bajo del estado y el segundo más económico de toda la región por segunda semana consecutiva.

La elección de este supermercado se da en el tiempo en el que la cadena lleva a cabo su temporada comercial conocida como Julio Regalado.

Lista de precios de la Canasta Básica en los supermercados más caros y más baratos de la región. ESPECIAL / Profeco

El precio más bajo registrado esta semana en la Profeco para adquirir la Canasta Básica fue $777.20 pesos. El establecimiento que ofreció dicho monto fue el Mega Soriana La Diana en Acapulco, Guerrero.

Por otro lado, Guadalajara también obtuvo un registro por supermercado más caro esta mañana en la información publicada por la Profeco.

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Precio de la canasta básica se mantiene pese a aumento en productos esenciales

Para mitigar el impacto de la inflación en los hogares, el gobierno federal y el sector privado han reforzado sus estrategias conjuntas. El 17 de abril de 2026, la Profeco confirmó que se mantiene vigente el acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el cual fija un precio máximo de $910 pesos para los 24 productos esenciales de la Canasta Básica.

El acuerdo se mantiene pese al aumento en el precio individual del jitomate y de la tortilla. En días anteriores, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento histórico en la hortaliza básica. A la par, el kilo de jitomate acumula diversos aumentos tanto de jitomate bola, como del saladette.

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OB