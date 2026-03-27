Policía de Jalisco captura a estadounidense buscado por abuso sexual y tráfico de droga

Elementos de la Policía de Jalisco, en coordinación con la Agencia Federal U.S. Marshals Service, capturaron en Zacoalco de Torres a un sujeto originario de Estados Unidos, presuntamente buscado por delitos contra la salud y abuso sexual registrados en California.

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El sujeto es identificado como Enrique "N"

La dependencia informó que oficiales de la Policía estatal compartieron información con la agencia estadounidense sobre la búsqueda de quien estaba identificado como Enrique "N", de 42 años, originario de San Diego, California, y reportado como persona fugitiva de la justicia en aquel país.

Derivado del cruce de datos multiplataforma y del mapeo especializado de objetivos prioritarios, los uniformados obtuvieron información que señalaba que el individuo se ocultaba en el municipio de Zacoalco de Torres.

ESPECIAL

Mediante una incursión táctica focalizada, los oficiales consiguieron localizar a un individuo con sus características en la calle Rubén Ramírez Flores y Revolución, el cual presuntamente comenzó a insultarlos, por lo que le marcaron el alto.

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Desde 2024 contaba con una orden de arresto

En la revisión conforme a protocolo, corroboraron que se trataba del objetivo, quien desde 2024 contaba con una orden de arresto por supuestas violaciones a su libertad condicional en un caso en el que se le acusaba de traficar más de 11 libras de cocaína.

Además, de acuerdo con informes oficiales, también era buscado por autoridades estadounidenses por cometer actos sexuales en contra de una menor de 15 años. Por lo anterior, los oficiales derivaron al sujeto al Instituto Nacional de Migración, para coordinar con las autoridades estadounidenses el proceso de extradición.

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