La tarde de ayer jueves se reportó el lamentable fallecimiento de un joven en el municipio de Puerto Vallarta, luego de que el paracaídas que llevaba puesto para una actividad recreativa no abriera.

Los hechos se registraron frente a la Playa de Oro, en la zona hotelera del municipio costero, donde usualmente se lleva a cabo este tipo de actividades.

Te recomendamos: El helicóptero Zeus mantiene la vigilancia aérea con patrullajes diarios en Guadalajara

Según la información preliminar, el joven había saltado en paracaídas luego de la breve capacitación que se brinda para realizar esta actividad, sin embargo, al querer abrir el paracaídas, este no funcionó, y terminó en el agua.

Cuerpos de emergencia acuden a la Playa de Oro

De inmediato los cuerpos de emergencia llegaron al punto donde cayó el joven, de una edad entre los 20 y los 25 años, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del joven fue llevado a la zona de la playa en tierra, donde se solicitó la presencia de los servicios médicos forenses, para trasladarlo a la sede del IJCF en este municipio.

Lee también: Gobierno de Jalisco alista obras para mejorar la calidad del agua en la ZMG

El joven, identificado preliminarmente como Fernando, era originario de Yahualica.

Será el ayuntamiento de Puerto Vallarta y el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado las autoridades que se encarguen de las investigaciones pertinentes para determinar si la empresa a cargo de la actividad tuvo alguna responsabilidad en el hecho o se trató de una situación incidental.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA