Percance en autopista Puerto Vallarta-Guadalajara provoca caos vial

Esta mañana se registró un accidente en la autopista 15D sentido Puerto Vallarta-Guadalajara que provocó un intenso caos vial, informaron autoridades de Protección Civil.

Desde las 10:14 horas de la mañana, las autoridades de Protección Civil alertaron sobre este accidente que se registró en el kilómetro 43 (Magdalena) en dirección a Guadalajara, teniendo afectaciones a la circulación por lo que el tráfico se tuvo que desviar a Ixtlán del Río hacia Tequila o Guadalajara por la carretera libre.

También se establecieron otras rutas alternas por la carretera libre Tepic-Guadalajara en el tramo Plan de Barrancas.

Usuarios en redes evidenciaron que la fila de tráfico rebasó los diez kilómetros

En redes sociales los automovilistas informaron que la fila de automóviles alcanzó los 15 kilómetros desde donde ocurrió el accidente. Algunos conductores tuvieron que regresarse y circular en sentido contrario para retornarse a su lugar de origen.

Horas más tarde, a las 13:50 horas, autoridades anunciaron que se reestableció la comunicación por el carril derecho en sentido a Guadalajara.

Las autoridades de Protección Civil pidieron respetar la preferencia de paso y evitar maniobras riesgosas.

"Se restablece circulación por el carril derecho en dirección a Guadalajara. El tránsito vehicular avanza poco a poco, tenga paciencia y respete la preferencia de paso, evitemos provocar accidentes", indicaron.

Autopistas y carreteras más peligrosas en periodos vacacionales

Según datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el horario más crítico al viajar se ubica entre las 21:00 horas de la tarde y las 04:00 horas de la madrugada.

Aunque el accidente reportado antes es un evento aislado, es bueno considerar —más si se viajará en esta Semana Santa—, alguna de las siguientes vías:

Autopista Matehuala- Monterrey

Chetumal - Puerto Juárez

Coatzacoalcos - Villahermosa

Entronque Morelos - Saltillo

México - Cuernavaca

México - Puebla

México - Querétaro

Morelia - Lázaro Cárdenas

Pachuca - Tuxpan

Puebla- Córdoba

Querétaro - Irapuato

Querétaro - San Luis Potosí

Tapanatepec - Talismán

Tejocotal - Tuxpan

Tijuana - Los Cabos

Toluca - México

Urracas - Matamoros- Reynosa

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AO

