Entre los vecinos, pero también en redes sociales, es común encontrar reportes de personas que muestran su preocupación ante el paso de helicópteros en la ciudad, especialmente tras los hechos violentos del pasado 22 de febrero en la Zona Metropolitana de Guadalajara, tras la captura y caída de Rubén Oseguera, alias "El Mencho".

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El patrullaje del helicóptero “Zeus” protege a los tapatíos

Sin embargo, lo cierto es que, lejos de preocupar a la ciudadanía, esto debería ser considerado como un mensaje de seguridad, especialmente para las y los habitantes de Guadalajara, al tratarse de patrullajes habituales que, desde siempre, ha mantenido la comisaría tapatía mediante el helicóptero "Zeus" como un complemento de la supervisión que emprenden sus oficiales en tierra.

Si bien no se trata de la única aeronave en su tipo, a cargo de alguna corporación o unidad de seguridad, los sobrevuelos del “Zeus” forman parte de una estrategia operativa emprendida con base en información estadística y en el análisis de incidencia delictiva que realizan las áreas de inteligencia de la comisaría tapatía y en coordinación con autoridades estatales y federales, lo que permite dirigir los patrullajes a zonas específicas de la ciudad donde se requiere mayor presencia policial según los resultados de los análisis, que de hecho pueden cambiar todos los días, explicó Omar Rodríguez, comisario de Agrupamientos de la Policía de Guadalajara.

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En este sentido, estos recorridos, dijo el comisario, no responden necesariamente a emergencias en curso, representando una situación de alerta para las y los tapatíos, sino que se realizan de manera programada como una acción preventiva y de vigilancia permanente, con al menos dos salidas diarias (sin contar situaciones particulares donde se requiera su apoyo).

Por parte de lo que es el Escuadrón Aerotáctico “Zeus”, se tienen contemplados los vuelos de vigilancia, esto relacionado con la estadística que nos proporcionan por medio de los sistemas C5 o de nuestra misma área de inteligencia. Así nosotros dirigimos el patrullaje aéreo a esos puntos que tenemos como con mayor incidencia. "Se tiene contemplado, al día, salir en dos vuelos, a excepción de que por alguna emergencia tenga que volverse a elevar; es cuando damos la indicación para que sea de esa manera", explicó en entrevista el comisario Omar Rodríguez.

De acuerdo con la comisaría, de esta forma los vuelos que se realizan todos los días en la ciudad lo hacen con una frecuencia establecida, y no representan precisamente que exista, al momento de su paso, una emergencia que ponga en peligro a la ciudadanía, sino que, señaló Omar Rodríguez, se trata de un refuerzo que permite cubrir de manera constante distintos puntos del municipio en un menor tiempo de traslado.

Esta dinámica, señaló, busca reforzar la presencia policial desde el aire y complementar el trabajo que realizan los elementos en tierra. Una vez en el aire, la coordinación con los equipos operativos en tierra es permanente a través de las frecuencias de radio vinculadas al Zeus: la tripulación del helicóptero se mantiene atenta a los reportes que surgen en distintos puntos de la ciudad, por lo que, si alguna situación extraordinaria llegara a ocurrir, pueden intervenir de manera oportuna y brindar apoyo desde una perspectiva más amplia, analizando, por ejemplo, rutas de escape de los delincuentes, el tipo de vehículos que utilizan, y así darles seguimiento coordinado hasta lograr su detención.

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Una vez que la nave se eleva, se informa por medio de la cabina de radio que estamos sobrevolando lo que es la ciudad, y de igual manera, estamos a la escucha de lo que son las diferentes frecuencias en las que se encuentran las diferentes unidades. "Y en caso de que haya algún reporte, nos dirigimos a ese lugar para dar el apoyo al personal que tenemos en tierra de una manera un poco más amplia por medio del helicóptero", dijo el comisario.

Colonias donde hay mayor patrullaje de "Zeus"

Entre los puntos que suelen recibir mayor atención se encuentran colonias y corredores con alta actividad, así como zonas universitarias: Los patrullajes se eligen, como ya lo comentaba, por medio de las estadísticas que tenemos aquí en la Comisaría; es ahí donde nosotros nos dirigimos en lo que es el patrullaje. "Pero, obviamente, cuidamos toda la ciudad, en zonas como Providencia o Chapultepec, pero también a otras colonias según se requiera, y por supuesto, en las diferentes universidades que tenemos en la ciudad", añadió Omar Rodríguez. De hecho, comentó, estos patrullajes han derivado en resultados operativos relevantes, particularmente en la detección y detención de personas vinculadas a delitos patrimoniales, gracias a la coordinación entre aire y tierra y a la capacidad de respuesta inmediata.

Un ejemplo de ello es la detención lograda el pasado 13 de marzo. Gracias a la coordinación establecida con el helicóptero “Zeus”, que ya se encontraba en su patrullaje habitual por el aire, los elementos tapatíos consiguieron frustrar un robo en Providencia, en el cruce de Quebec y José María Heredia. La comisaría recibió el reporte de un hombre que viajaba en una camioneta Audi blanca, a quien minutos antes lo habían despojado de un reloj Rolex. Con las características brindadas a la comisaría, los elementos en el aire consiguieron ubicar a los delincuentes, y en conjunto con sus compañeros en tierra pudieron detenerlos de inmediato, localizándoles además un arma.

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Ya se tenía detectado y teníamos la orden de nuestro comisario de tener mayor vigilancia en esta colonia y sus alrededores, ya que la incidencia nos había marcado esta zona por robo de relojes y robo a casa habitación. “Gracias a la pronta respuesta, y de igual manera gracias a los compañeros del ”Zeus" y la coordinación con los compañeros que tenemos en tierra, se logró la detención de estos sujetos que ya tenían varios tiempos operando, y a quienes ya estábamos buscando", explicó el comisario de Agrupamientos.

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De igual manera, se tuvo la coordinación y el aseguramiento de una persona que acababa de ingresar a un domicilio a robar. Y por medio de la coordinación en tierra y aire se logró dar también esa detención", añadió Omar Rodríguez.

El Zeus coadyuva a otras labores de seguridad

Además de las labores de vigilancia, explicó Omar Rodríguez, el escuadrón aerotáctico del “Zeus” cuenta con capacidades y habilidades adicionales que permiten su intervención en rescates y apoyo en contingencias, particularmente en zonas de difícil acceso o durante la temporada de estiaje.

Esta nave es una nave que, por su capacidad y modelo, es una nave muy versátil. Con ella y con el escuadrón aerotáctico apoyamos también en diferentes rescates en distintos lugares, donde quizá la tripulación o vehículos no pueden ingresar, como son, por ejemplo, la Barranca de Huentitán o zonas boscosas del municipio. Y de igual manera, en esta temporada de estiaje, se le acondiciona al “Zeus” lo que es un tanque, que tiene una capacidad de mil 100 litros, con los que podemos acudir a apoyar a combatir un incendio en caso de que nos pida el apoyo por parte de las unidades de Protección Civil", comentó el comisario.

Estas acciones se realizan en coordinación con distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, lo que permite ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias, añadió Omar Rodríguez. El agrupamiento, indicó, está integrado por personal policial especializado que, además de sus habilidades ordinarias como cualquier agente en tierra, recibe capacitación técnica avanzada de manera constante, tanto en operación aérea como en tareas de rescate, lo que les permite intervenir en distintos escenarios de riesgo.

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“De hecho, los compañeros y compañeras acaban de culminar una capacitación en rescate a bordo de las naves, certificada por la AFA, que es la Agencia Federal de Aviación Civil”. "La verdad es que los compañeros y compañeras todo el tiempo se están capacitando para atender cualquier situación de emergencia que se pueda llegar a registrar, y pues obviamente estar preparados para responder", destacó el comisario.

El escuadrón está conformado por 15 elementos

En total, el escuadrón está conformado por 15 elementos, incluidos pilotos y personal operativo, y de hecho, de los 15 elementos, dos son mujeres, y en conjunto se encargan de mantener en funcionamiento esta estrategia de vigilancia aérea. Así, insistió el comisario Omar Rodríguez, más allá de su función preventiva, la presencia del helicóptero en el espacio aéreo de la ciudad representa una herramienta de supervisión que amplía el alcance de la comisaría, al permitir identificar situaciones de riesgo, dar seguimiento a reportes en tiempo real y coordinar acciones operativas con mayor precisión.

Esta capacidad de observación y reacción se traduce en una cobertura más amplia del territorio y en una mayor eficiencia en la atención de incidentes. “Por último, quiero enviar un mensaje a todas y todos los tapatíos: siéntanse seguros de que, cuando la aeronave o el helicóptero ”Zeus" pasa, y lo escuchan, es porque se está vigilando, también desde el aire, las zonas donde la ciudadanía más necesita del apoyo", finalizó el comisario.

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