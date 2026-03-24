Este martes el Gobierno de Jalisco recordó a las y los contribuyentes que restan siete días para que las y los automovilistas quienes no han hecho su canje de placas por el nuevo modelo de láminas vigente en la Entidad, lo hagan antes de que deban pagar por el trámite.

"A siete días de que concluya la prórroga para el canje gratuito de placas vehiculares en Jalisco, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, invita a las y los contribuyentes que realizaron su pago de refrendo en 2025 y que aún no hacen el canje, a que concluyan este trámite en tiempo y forma", informó el Ejecutivo Estatal mediante un comunicado.

La medida, recordó, aplica exclusivamente para quienes participaron en el programa implementado durante 2025, conocido como Paquete 3x1, mediante el cual se incluía el pago del refrendo, la verificación vehicular y el derecho al canje de placas sin costo adicional.

“Es importante recalcar que, para quienes no realizaron el cambio de láminas durante 2025, se otorgó una prórroga de tres meses en este 2026 , periodo que también está por concluir”.

¿Cuándo finaliza la prórroga del canje de placas?

Las personas que no hayan hecho su canje de placas deberán pagar el costo total de las láminas a partir del 1 de abril , que para este 2026 ronda en aproximadamente dos mil 500 pesos, sin considerar las multas a las que podrían verse expuestas las personas automovilistas quienes no realicen el trámite.

¿Dónde realizar el trámite del canje de placas y horarios?

Las personas que ya realizaron su pago correspondiente en 2025 pueden acudir directamente a cualquier recaudadora del Área Metropolitana de Guadalajara o del interior del Estado, sin necesidad de cita , para completar el trámite.

Se puede acudir en los horarios habituales de atención, que es de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas y los sábados de 08:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del Estado brindan atención de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

"Una vez finalizada la prórroga, el canje de placas tendrá costo y su incumplimiento podrá derivar en sanciones por parte de la Policía Vial estatal, esto conforme a la normativa vigente", insistieron las autoridades estatales.

Al terminar la prórroga, este trámite regresa a su costo normal. CORTESÍA

¿Qué documentos se deben presentar para el canje de placas en Jalisco?

Es importante que quienes acudan a realizar el cambio de placas, lleven la siguiente documentación:

Pago de refrendo 2025, realizado ese mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas.

Documento de identificación oficial: INE, licencia o pasaporte vigente, en original y copia.

Documento que acredite la propiedad: comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación emitida a su nombre, o que contenga la cesión de derechos a su favor en dichos documentos, en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

EE