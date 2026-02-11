Policía de Guadalajara detiene a tres por tirar basura en López Mateos

Elementos de la Policía de Guadalajara detuvieron a tres personas que se encontraban tirando basura en respiradores de la avenida López Mateos.

Los hechos se registraron en la Colonia Vallarta Norte, cuando durante un patrullaje en las inmediaciones de dicha vialidad y Justo Sierra los policías se percataron de que dos hombres y una mujer tiraban desperdicios como tablas de madera y cables.

Los uniformados hicieron un exhorto para levantar la basura, pero al negarse a ello, se procedió con la detención de Melany Danahe “N”, de 32 años; Mauricio Alejandro “N”, de 29; y Norberto “N”, de 51, quienes fueron llevados al juzgado municipal.

El Juez Cívico les impuso, como sanción, un arresto de 20 horas o bien, una pena económica de 2 mil 346 pesos, las cuales fueron permutadas por trabajo comunitario.

Los detenidos “pagaron” su falta barriendo y limpiando la Calzada Independencia, entre Calle Hospital y Monte Caucaso, en el Monumento a la Madre.

Tras dar aviso de los desperdicios que las tres personas arrestadas pretendía dejar en la vialidad a la Dirección de Guadalajara Limpia, integrantes de los Escuadrones de Limpieza y policías tapatíos sacaron cerca de 3 toneladas de desechos, entre tablas, cartones, plásticos y otros tipos de residuos.

De acuerdo con el gobierno municipal, en lo que va de la presente administración un total de mil 214 personas han sido puestas a disposición del Juez Cívico por tirar basura en las calles.

De estas, mil 87 han optado por realizar el trabajo comunitario, mientras que 115 cumplieron con el arresto y 12 pagaron la sanción económica.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

