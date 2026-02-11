Miércoles, 11 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Capturan en Guadalajara a sujeto acusado de violación en Tabasco

Los hechos ocurrieron el pasado 2025, en el municipio de Paraíso del estado tabasqueño

Por: El Informador

Según se investiga, el sujeto detenido cometió los agravios en contra de una víctima en un municipio de Tabasco. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Según se investiga, el sujeto detenido cometió los agravios en contra de una víctima en un municipio de Tabasco. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer el día de ayer la captura de un hombre —en colaboración con autoridades de Tabasco— buscado en esa misma entidad por el delito de violación.

Fueron elementos de la Dirección de Órdenes de Aprehensión quienes capturaron en Guadalajara a Manuel “N”, buscado por el delito de violación en hechos ocurridos en 2025 en el municipio de Paraíso, Tabasco.

El mandamiento por el que fue aprehendido lo decretó el Juzgado Primero de Control Región Judicial Cinco, en Paraíso, Tabasco, y fue cumplimentado este 9 de febrero.

Lee: ¿Qué tan saludable es comer bolillo?

Según se investiga, Manuel “N” cometió los agravios en contra de una víctima en el municipio Tabasqueño, a quien sometió a pesar de la negativa de ella.

Luego de que la víctima realizara la denuncia correspondiente se decretó la orden de aprehensión ejecutada en contra del masculino, a través de ambas fiscalías-.

No obstante y para continuar con el proceso legal, el detenido deberá ser trasladado hasta un juzgado en Tabasco, donde responderá a todos los señalamientos.

Mira: Peso mexicano despierta débil en el tipo de cambio con el dólar

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones