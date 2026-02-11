La Fiscalía de Jalisco dio a conocer el día de ayer la captura de un hombre —en colaboración con autoridades de Tabasco— buscado en esa misma entidad por el delito de violación.

Fueron elementos de la Dirección de Órdenes de Aprehensión quienes capturaron en Guadalajara a Manuel “N”, buscado por el delito de violación en hechos ocurridos en 2025 en el municipio de Paraíso, Tabasco.

El mandamiento por el que fue aprehendido lo decretó el Juzgado Primero de Control Región Judicial Cinco, en Paraíso, Tabasco, y fue cumplimentado este 9 de febrero.

Según se investiga, Manuel “N” cometió los agravios en contra de una víctima en el municipio Tabasqueño, a quien sometió a pesar de la negativa de ella.

Luego de que la víctima realizara la denuncia correspondiente se decretó la orden de aprehensión ejecutada en contra del masculino, a través de ambas fiscalías-.

No obstante y para continuar con el proceso legal, el detenido deberá ser trasladado hasta un juzgado en Tabasco, donde responderá a todos los señalamientos.

